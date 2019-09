Transilvania Rally 2019: Clujul, capitala motorsportului din România în perioada 26-28 septembrie

A şaptea rundă din Campionatul Naţional de Raliuri 2019 se dispută în aceste zile la Cluj. Transilvania Rally powered by Ford are loc între 26 şi 28 septembrie şi se bucură de o participare numeroasă din partea sportivilor.

Peste 100 de echipaje sunt aşteptate la startul oficial al competiţiei care face parte şi în acest an din Turul European de Raliuri. Startul a fost dat în această seară, în faţa Cluj Arena, acolo unde echipajele au fost prezentate în aplauzele celor care au îndurat ploaia mocănească. De altfel, aşa cum au spus şi piloţii la scurtele interviuri acordate pe esplanada din faţa stadionului, joi seara au fost singurele momente în care ploaia va mai fi deranjat desfăşurarea competiţiei, restul zilelor de concurs anunţându-se uscate.

”Va fi dificil, dar sperăm că vremea va fi mai frumoasă. Pentru că dacă va ploua aşa o să fie foarte grea alegerea anvelopelor. Super speciala va fi un spectacol, aici în parcarea de la Cluj Arena, vă aşteptăm să ne urmăriţi”, a spus Vali Porcişteanu, cel care face echipă cu Dan Dobre şi care va concura de la volanul unui Citroen C3 R5. Un alt nume foarte cunoscut din motorsportul românesc, Simone Tempestini, vrea să impresioneze în cursa de casă. ”Am emoţii, e raliul de acasă şi vin după două etape în care lucrurile nu au mers exact cum ne-am fi dorit, aşa că vreau să fac o treabă bună aici la Cluj. E o bucurie mare pentru mine să vâd atât de multe echipaje înscrise, plus mulţi competitori veniţi din alte ţări. Ritmul şi nivelul vor fi foarte ridicate, fiecare dintre noi îşi va dori un parcurs bun, să nu îi lăsăm pe cei de afară să fie mai rapizi. Urez baftă tuturor”, a spus Tempestini.

Shakedown-ul este programat vineri, între 9 şi 13:30, în Floreşti, urmând ca startul raliului să fie dat la ora 15:00, atunci când prima maşină de concurs va părăsi parcul de service de la Sala Sporturilor. Prima specială, lungă de 25 de kilometri, va fi Căpuşu Mare şi va avea loc pe urcarea de pe fosta probă Dângău. Va urma speciala Beliş şi o probă reintrodusă după aproape 10 ani, Mărişel, cea care se va întinde pe parcursul a 11 kilometri. Prima zi din Transilvania Rally powered by Ford se va încheia cu proba Floreşti, cea care se va disputa sub lumina reflectoarelor.

La conferinţa de presă premergătoare startului, preşedintele FRAS, Norris Măgeanu, a anunţat planurile mari pe care le are cu viitorul competiţiei. ”Anul viitor sau în cel mult doi ani, competiţia o să aibă o valoare internaţională mult mai mare decât are acum. Vrem mai mult decât să fim parte din circuitul TER (Turul European de Raliuri). Aşa cum Clujul are deja o marcă din Untold, aşa poate şi Transilvania Rally powered by Ford să devină o bornă care să atragă oamenii din străinătate”, a spus oficialul Federaţiei. Acesta a fost susţinut de Bogdan Ionuţ, directorul RMB Inter-Auto, cel care a menţionat faptul că ”implicarea Ford este absolut normală datorită gamei largi de autovehicule dedicată motorsportului”.

Program Transilvania Rally powered by Ford – vineri, 27 septembrie

09:00 – 13:30 Shakedown Floreşti

15:58 – PS1 Căpuşu Mare

17:01 – PS2 Beliş 1

17:39 – PS3 Mărişel

20:32 – PS4 Floreşti 1

