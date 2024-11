Tudor Tudurachi va reprezenta România la Campionatul European GT4 în 2025

Anul 2024 a fost unul de referinţă pentru Tudor Tudurachi. La volanul unui BMW M4 GT4, Tudor a devenit campion în STT, o competiţie cu o tradiţie de 40 de ani, fiind primul român şi cel mai tânăr pilot care câştigă acest titlu. Participând alături de echipa germană WS Racing, Tudor a reuşit să învingă piloţi mult mai experimentaţi, performanţele sale fiind apreciate pe plan internaţional.

„Nu a fost uşor, dar după ce am reuşit să câştig prima cursă, am căpătat mai multă încredere în mine, iar asta m-a ajutat apoi. A fost greu, până am înţeles că prin antrenament şi perseverenţă îmi pot depăşi limitele” a declarat Tudor.

În cadrul competiţiei, desfăşurate pe circuite din Germania, Belgia şi Olanda, Tudor s-a impus ca lider în clasamentul general, consolidându-şi statutul de talent de excepţie în motorsport.

În 2025, Tudor va face pasul către un nivel competiţional superior, urmând să participe la GT4 European Series, o competiţie care reuneşte cele mai bune echipe europene ale clasei GT4. Ambiţia sa este clară: „Îmi doresc foarte mult să răsune imnul României pe pistele europene unde particip şi să reuşesc să concurez cât mai mult.”

Pasiunea lui Tudor pentru maşini a început încă din copilărie, când, la doar 7 ani, îi dădea indicaţii mamei sale despre cum să parcheze perfect. Debutul său în motorsport a avut loc la 9 ani, în Campionatul Naţional de Karting, unde a obţinut titlul de vicecampion la clasa MINI. De atunci, Tudor şi-a dedicat întreaga copilărie performanţei, acumulând experienţă şi obţinând numeroase podiumuri.

La 16 ani, Tudor a făcut tranziţia direct la categoria GT4, o decizie îndrăzneaţă pentru un pilot atât de tânăr. „Am început antrenamentele la 15 ani şi am concurat prima oară la această categorie imediat după ce am împlinit 16 ani. Mi-am dorit să evoluez rapid şi să demonstrez că pot face faţă unui nivel competiţional ridicat,” povesteşte Tudor.

Tudor Tudurachi îşi începe anul 2025 cu o nouă provocare: participarea la cursa de 24 de ore de la Dubai, una dintre cele mai prestigioase competiţii de anduranţă din lume. Aceasta va fi prima sa cursă de acest tip, la care va pilota un BMW M4 GT4 alături de echipa britanică Simpson Motorsport. „Participarea la această cursă este un vis împlinit şi o mare oportunitate de a mă afirma pe plan internaţional,” a declarat Tudor.

Motorsportul este un sport costisitor, iar până acum toate competiţiile lui Tudor au fost susţinute financiar de familia sa. În prezent, tânărul pilot este în căutarea unor sponsori care să îl sprijine în parcursul său internaţional. „Vreau să arăt lumii ce poate face un pilot român pe pistele internaţionale. Am demonstrat deja că am talentul şi ambiţia necesare pentru a concura la cel mai înalt nivel,” spune Tudor.