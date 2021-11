Turneul Campioanelor: Garbine Muguruza s-a calificat în semifinale

Muguruza a pus capăt unei serii de 12 victorii consecutive a lui Kontaveit cu o victorie cu 6-4, 6-4 în faţa estoniencei, asigurându-şi un loc în faza eliminatorie pentru prima dată de la debutul său în turneu, în 2015.

Muguruza a câştigat un procent remarcabil de 80% din punctele cu primul serviciu, a reuşit şapte aşi în victoria de duminică şi a terminat pe locul doi în "Grupa Teotihuacan", după Kontaveit, ambele având un bilanţ de 2-1.

„Astăzi a fost un meci care a fost un fel de totul sau nimic", a declarat Muguruza după meci. "Să începi turul cu o înfrângere, nu a fost niciodată bine. Să obţin în sfârşit două victorii şi să mă calific, a fost uimitor."

Muguruza, dublă campioană de Grand Slam, o va înfrunta pe compatrioata sa Paula Badosa, în semifinala de marţi. Câştigătoarea va fi prima spaniolă care va ajunge în finala Turneului Campioanelor, de la Arantxa Sanchez Vicario, care a terminat pe locul al doilea în 1993.

„Nu ştiam toată această istorie", a declarat Muguruza. "1993? M-am născut în acel an.

„Este uimitor că au mai rămas patru jucătoare şi două dintre ele sunt spaniole. Asta arată că Spania are un nivel ridicat de tenis".

În meciul anterior, Pliskova a ieşit învingătoare într-o confruntare 100% cehă, revenind în forţă şi învingând-o pe compatrioata Krejcikova cu 0-6, 6-4, 6-4.

În ciuda victoriei, Pliskova nu a reuşit să ajungă în semifinale, deoarece a terminat pe locul trei în grupă, Kontaveit şi Muguruza avansând, de pe primele două locuri. Krejcikova, a doua favorită, a terminat pe ultimul loc, după ce a pierdut toate cele trei meciuri.

WTA Finals împarte primele opt jucătoare ale sezonului în două grupe de câte patru, fiecare jucătoare evoluând în trei meciuri. Primele două clasate din fiecare grupă avansează în semifinale.

"Primul meci a fost super lung şi mi-am pierdut cumva concentrarea şi, bineînţeles, am fost puţin emoţionată că am jucat cu o cehoaică", a declarat Pliskova după meci.

"Nu a fost deloc uşor, la un moment dat am crezut că aproape s-a terminat pentru mine, în setul al doilea, când am cedat break-ul şi ea a condus cu 4-2. Am crezut totuşi că voi reuşi să o fac. Sunt mândră că am cam rămas acolo şi am luptat pentru victorie".

După ce nu a cştigat niciodată un set în faţa Pliskovei, în cele două întâlniri din carieră, Krejcikova a câştigat rapid primul act, campioana de la Roland Garros impunându-se în doar 26 de minute.

Pliskova a comis 12 greşeli neforţate în setul inaugural, dar fostul număr unu mondial şi-a revenit în cel de-al doilea. Ea s-a aflat totuşi în dificultate atunci când Krejcikova a reuşit un break, ajungând în avantaj, la 4-2.

Cu adversara sa în corzi, Krejcikova nu a putut da lovitura de graţie. Pliskova a apelat la resurse nebănuite, câştigând următoarele patru game-uri consecutive, pentru a egala disputa.

Serviciile puternice şi forehandurile precise ale Pliskovei au ajutat-o să conteste mingile de break ale compatrioatei sale, la 2-2 şi 4-4, înainte de a-şi completa revenirea, într-un decisiv foarte disputat.