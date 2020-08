Tyson Fury are cale liberă să boxeze cu Joshua la anul

Tyson Fury este foarte bine dispus după ce rusul Povetkin l-a făcut pe Dillian Whyte să vadă stele verzi.

Nu va mai trebui să lupte cu Whyte anul viitor înainte să dea piept cu Joshua. Whyte şi-a ratat şansa la titlul WBC, deşi a controlat uşor meciul.

Sau cel puţin aşa a părut. Alexander Povetkin a revenit ca prin minune şi l-a făcut knock-out în runda a cincea după ce britanicul reuşise să-l pună de două ori la podea.

Când Povetkin câştiga medalii în box, Whyte nici nu se apucase încă de sportul acesta. Fury a râs de diferenţa de vârstă pe Twitter, asta după ce zilele trecute i-a promis lui Mayweather că-l va spulbera pe Deontay Wilder în iarnă, chiar dacă cel poreclit „Money” îl va antrena.

WHAT AN UPSET! Alexander Povetkin wipes out Dillian Whyte after being dropped earlier in the fight 😳 #WhytePovetkin pic.twitter.com/onAbi6JRoK