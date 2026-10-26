U-BT Cluj-Napoca joacă marți în Germania, în etapa a cincea din EuroCup. Ce spune Mihai Silvășan despre lot

U-BT Cluj-Napoca și Skyliners Frankfurt se vor duela pentru prima oară în istorie.

Nemții au revenit în EuroCup după o pauză de șapte sezoane, deși, debutul în a doua competiție ca nivel în Europa a avut loc în stagiunea 2002-2003.

Skyliners Frankfurt a luat naștere în 1999 și a strâns deja trei trofee. În primul sezon, echipa a câștigat Cupa Germaniei, în sezonul 2003-2004 a obținut titlul de campioană națională, iar în 2015-2016 titlul în FIBA Europe Cup. Echipa a participat în 2004 în Euroligă, unde a câștigat 4 din cele 14 etape disputate.

În actuala ediție a EuroCup, formația pregătită de Klaus Perwas a debutat cu o înfrângere, 104-72 pe terenul italienilor de la Umana Reyer Veneția. Ulterior, nemții au bifat două victorii consecutive, 79-71 contra BC Siauliai și 81-76 în deplasarea de la London Lions, înainte de a fi învinși în etapa precedentă, pe teren propriu, de La Laguna Tenerife, scor 94-104.

Cu două victorii și două înfrângeri, Skyliners Frankfurt se clasează cu un loc mai jos decât U-BT în Grupa B, mai exact pe poziția a șaptea.

„Situația lotului este aceeași ca la ultimul meci”

„Fiecare meci în această grupă de BKT EuroCup este extrem de important și, evident, ne dorim să venim acasă cu o victorie de la Frankfurt. Acesta este singurul nostru gând și suntem optimiști că vom reuși acest lucru. Situația lotului este aceeași ca la ultimul meci. Nu au apărut alte probleme, în afară de cea a lui Dusan Beslac”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul campioanei României, citat de site-ul oficial al echipei.

„Sunt entuziasmat și cred că ne-am pregătit bine ca echipă în cele două antrenamente din ultimele două zile. Trebuie doar să ne îndeplinim responsabilitățile individuale și pe cele de echipă, să ne punem într-o poziție favorabilă pentru a câștiga, să jucăm bine în apărare și să facem în atac ceea ce trebuie. Cred că, dacă vom reuși toate aceste lucruri, restul va veni de la sine”, a spus și Jalyn McCreary, jucător U-BT.

Partida dintre U-BT și Skyliners Frankfurt are loc marți de la ora 20.30 în Süwag Energie ARENA. Partida va fi transmisă pe Prima Sport 3 și pe platforma EuroLeague TV.