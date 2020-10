Un DJ întreţine atmosfera la meciurile fără spectatori: „Când înscriem, măresc volumul şi pot adăuga şi nişte OLE-uri”

Cel mai popular sport din lume, fotbalul, a trecut peste pauza provocată de pandemie. Suporterii suferă în continuare, accesul lor la cele mai tari meciuri fiind interzis. Nici pentru privitorii de acasă lucrurile nu sunt la fel. Pentru o experienţă cât mai plăcută, în campionatele de top ale Europei se folosesc zgomote false de suporteri.

În liga a doua engleză, atmosfera nu este creată doar pentru privitori, ci şi pentru jucători care aud zgomotele false în boxele de pe arenă. Unii jucători nu sunt mulţumiţi, dorind să fie preluat exemplul Premier League unde atmosfera falsă e rezervată pentru cei din faţa TV-ului.

Matt Crawley şi Nathan Jones s-au oferit voluntari pentru acest proiect la Luton Town, echipa aflată pe ultima poziţie în clasament. Jones are o companie care oferă echipamente pentru DJ, o altă pasiune a sa fiind muzica. A strâns pentru proiect aproximat 40 de scandări şi reacţii ale fanilor de pe YouTube şi din clipuri audio. Reacţionează imediat la ce se întâmplă pe teren, putând să aleagă fluierături, aplauze sau chiar şi huiduieli.

„Versiunea Premier League pe care o auziţi la TV este creată cu ajutorul unor algoritmi, pot exista erori şi momente care să pară ieşite din context. Acest sistem folosit de noi nu are cum pentru că, practic, sunt eu, un fan, care se uită la un meci şi reacţionează la ceea ce vede cu proprii ochi. Fac ceea ce trebuie în momentul potrivit, la fel ca atunci când mixezi la un concert. Am tot felul de clipuri şi am început să mă aventurez. Am adăugat opţiunea de aplauze şi pot să aleg melodia: Suntem Luton Town, când avem un corner. Atunci când înscriem, măresc volum şi pot adăuga şi nişte Ole-uri", povesteşte Jones pentru The Athletic.

Ultimul meci al celor de la Luton nu a oferit prea multe motive de sărbătoare clubului. A fost 0-5 pe propriul teren contra lui Reading, partidă în care George Puşcaş a reuşit 1 gol şi 2 assist-uri.