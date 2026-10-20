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„Un nou început. Aceeași pasiune”. Festivalul Românesc de Judo revine la București

Festivalul Românesc de Judo revine în calendarul competițional la finalul acestui an. Ediția din 2026 este programată în perioada 4-5 decembrie, la Sala Polivalentă din București, și va reuni sportivi din România și din străinătate, de la categoriile de vârstă U9, U11,U13, U15 și U18.
„Un nou început. Aceeași pasiune”. Festivalul Românesc de Judo revine la București
Petre Apostol
20 oct. 2026, 14:03, Sport
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„O mare tradiție a judo-ului românesc revine la București! Festivalul Românesc de Judo 2026 – marea revenire!”, a transmis Federația Română de Judo (FRJ) în anunțul publicat pe canalele sale de comunicare.

Evenimentul este organizat de FRJ în parteneriat cu ACS Motiuashi București și Primăria Sectorului 2 și își propune să readucă în prim-plan o competiție cu tradiție în judo-ul românesc.

„Un nou început. Aceeași pasiune. O mare familie a judo-ului!”, este mesajul federației, care promite două zile de concurs cu medalii, trofee și experiențe pentru tinerii judoka.

Competiția are o tradiție veche în judo-ul românesc, fiind organizată începând din anii 1960, în colaborare atunci cu revista „Cutezătorii”.

Dinamo, pe primul loc în clasamentul general pe cluburi la Cupa României și Naționalele de Ne-Waza

Înaintea festivalului din decembrie, CS Dinamo București a obținut rezultate importante la competițiile interne de seniori, încheind atât Cupa României, cât și Campionatul Național de Ne-Waza pe primul loc în clasamentul general pe cluburi.

La Cupa României de seniori, Alexandru Matei s-a remarcat la categoria -66 kg, Adrian Șulcă la -81 kg, iar Rareș Rotaru la -90 kg.

În competiția feminină, Dinamo a fost reprezentat de Roxana Vișa, la categoria +78 kg, Denisa Șerban, la -48 kg, Sabina Andrei, la -52 kg, și Isabel Bob, la -70 kg.

Vișa și Bob sunt sportive ale Centrului Sportiv Dinamo din Brașov.

Dinamo a ocupat primul loc în clasamentul general pe cluburi și la Campionatul Național de Ne-Waza pentru seniori. În această competiție, Alexandru Matei a concurat la -66 kg, Paul Scurtu la -81 kg, iar Denisa Șerban și Sabina Andrei la -52 kg și Isabel Bob la +78 kg.

Rezultatele au fost obținute sub îndrumarea antrenorilor Bogdan Bărbulescu și Alexandru Raicu.

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