„Un nou început. Aceeași pasiune”. Festivalul Românesc de Judo revine la București

„O mare tradiție a judo-ului românesc revine la București! Festivalul Românesc de Judo 2026 – marea revenire!”, a transmis Federația Română de Judo (FRJ) în anunțul publicat pe canalele sale de comunicare.

Evenimentul este organizat de FRJ în parteneriat cu ACS Motiuashi București și Primăria Sectorului 2 și își propune să readucă în prim-plan o competiție cu tradiție în judo-ul românesc.

„Un nou început. Aceeași pasiune. O mare familie a judo-ului!”, este mesajul federației, care promite două zile de concurs cu medalii, trofee și experiențe pentru tinerii judoka.

Competiția are o tradiție veche în judo-ul românesc, fiind organizată începând din anii 1960, în colaborare atunci cu revista „Cutezătorii”.

Dinamo, pe primul loc în clasamentul general pe cluburi la Cupa României și Naționalele de Ne-Waza

Înaintea festivalului din decembrie, CS Dinamo București a obținut rezultate importante la competițiile interne de seniori, încheind atât Cupa României, cât și Campionatul Național de Ne-Waza pe primul loc în clasamentul general pe cluburi.

La Cupa României de seniori, Alexandru Matei s-a remarcat la categoria -66 kg, Adrian Șulcă la -81 kg, iar Rareș Rotaru la -90 kg.

În competiția feminină, Dinamo a fost reprezentat de Roxana Vișa, la categoria +78 kg, Denisa Șerban, la -48 kg, Sabina Andrei, la -52 kg, și Isabel Bob, la -70 kg.

Vișa și Bob sunt sportive ale Centrului Sportiv Dinamo din Brașov.

Dinamo a ocupat primul loc în clasamentul general pe cluburi și la Campionatul Național de Ne-Waza pentru seniori. În această competiție, Alexandru Matei a concurat la -66 kg, Paul Scurtu la -81 kg, iar Denisa Șerban și Sabina Andrei la -52 kg și Isabel Bob la +78 kg.

Rezultatele au fost obținute sub îndrumarea antrenorilor Bogdan Bărbulescu și Alexandru Raicu.