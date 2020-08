Un român a făcut turul Ungariei pe bicicletă. Bagoly Levente a făcut trei tururi pe distanţă lungă în Europa

Un român a făcut turul Ungariei pe bicicletă. Bagoly Levente străbătut 1.240km în mai puţin de 5 zile şi a dormit în total cât dorm alţii într-o noapte.

”Cursa asta din Ungaria am terminat-o în 4 zile şi 23 de ore şi în tot acest timp am dormit vreo 7 ore am calculat în total. Primele zile am dormit câte 45 de minute, iar apoi am început să dorm mai mult”

Covăsneanul spune că e mai important să fii pregătit din punct de vedere mental decât fizic, iar cheia succesului lui stă în alimentaţie. Nu consumă carne şi nu are niciun viciu.

„Am studiat oamenii care au rezultate bune şi am observat o tendinţă că ăştia sunt vegetarieni, aşa că m-am lăsat şi eu de carne de vreo doi ani de zile. Alcoolul l-am lăsat, tot aşa, de vreo doi ani jumate, nu mai beau nimic şi nu fumez de vreo 4 ani”, a dezvăluit Levente.

Îi place să meargă cu bicicleta la muncă, dar nu şi atunci când plouă.

Levy are în plan să ia parte la cea mai mare cursă din Europa îmbrăcat la costum. „Vreau să ajung la Transcontinental Race cu un Brompton din ăsta, cu o ţinută business, adică o să mă duc cu cravată la start, apoi vedem ce se mai întâmplă după 4000km”.

De asemenea, plănuieşte să facă şi turul României la jumătatea lunii septembrie, în semn de protest că nu a putut participa la niciun concurs în acest an. „Fac un drum în jurul României ca un fel de protest şi să arăt că ăsta e cel mai lung drum pe care pot să îl fac anul ăsta”, spune ciclistul.

