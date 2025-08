Vești bune pentru suporterii Universitatea Cluj. Alin Toşca a semnat cu echipa ardeleană

Potrivit unui comunicat al clubului clujean, Alin Toşca are şase trofee cucerite în România şi Grecia: Campionatul României (FCSB, 2015), Cupa României (FCSB, 2015), Cupa Ligii în România (FCSB, 2015, 2016), Campionatul Greciei (PAOK Salonic, 2019) şi Cupa Greciei (PAOK Salonic, 2019).

Originar din Alexandria, el a făcut primii paşi în fotbal în oraşul natal, continuând la juniori Stelei Bucureşti. A debutat în Liga 1 în sezonul 2010-2011, în tricoul Unirii Urziceni, pentru care a evoluat sub formă de împrumut în 18 partide.

A urmat, în 2011, transferul la Săgeata Năvodari, în Liga 2, iar în 2012, întoarcerea în prima ligă, la Viitorul Constanţa. Între 2014 şi 2017 a jucat de 98 de ori în tricoul celor de la FCSB, inclusiv în calificările Champions League şi în Europa League.

Evoluţiile bune îi aduc un transfer în La Liga. În ianuarie 2017, Real Betis Sevilla, antrenată pe atunci de Victor Sanchez, achita un milion de euro pentru serviciile fundaşului central român. A debutat în aceeaşi lună într-un egal cu FC Barcelona (1-1), care îi avea pe atunci în atac pe Messi, Neymar şi Suarez.

La un an distanţă, Alin Toşca accepta oferta venită dn Serie A, de la Benevento, unde evoluează sub formă de împrumut o jumătate de sezon. Se întoarce la Real Betis în vara anului 2018 şi este din nou împrumutat, de această dată în prima ligă din Grecia, la echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic. Evoluează în 16 partide, iar la finalul sezonlui câştigă atât campionatul, cât şi cupa.

Sezonul următor îl găseşte pe Alin Toşca în prima ligă din Turcia, la Gaziantep, unde rămâne până în ianuarie 2023. Se întoarce la Benevento, de această dată în Serie B, iar vara vine cu un nou transfer sub formă de împrumut, la Al-Riyadh, în prima ligă din Arabia Saudită. Revine după un an la Benevento, care ajunsese între timp în Serie C. În sezonul trecut, fundaşul a evoluat în tricoul italienilor în 25 de partide, în campionat şi cupă, terminând sezonul regular cu locul 6 şi obţinând calificarea în play-off-ul pentru promovare.

Noul fundaş al Universităţii Cluj are 30 de partide şi un gol la Naţionala României, pentru care a debutat în mandatul lui Anghel Iordănescu, în martie 2016, înr-o victorie cu Lituania.