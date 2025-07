Viața lui Bruce McLaren, fondatorul echipei McLaren din Formula 1, va fi transpusă pe marele ecran

Potrivit sursei citate, filmul va urmări viața lui Bruce McLaren, de la copilăria marcată de probleme medicale severe, până la devenirea unui inovator al motorsportului mondial. Diagnosticat la vârsta de 9 ani cu boala Perthes, o afecțiune rară a osului șoldului, McLaren a petrecut peste doi ani imobilizat într-un dispozitiv de tracțiune.

În ciuda acestui obstacol, pasiunea pentru mecanică și curse, încurajată de tatăl său — proprietar al unei stații de service din Auckland —, i-a definit întreaga existență.

„Viața lui Bruce McLaren este un exemplu extraordinar despre cum adversitatea poate aprinde scânteia unui destin remarcabil. Nu doar că a concurat, ci a construit, a inovat și a inspirat. Povestea lui este despre a transforma durerea în viziune și limitarea fizică în excelență”, a declarat Iervolino.

Producția va fi una internațională, cu filmări planificate în Noua Zeelandă și Regatul Unit

Iervolino a precizat că este în contact cu familia McLaren pentru sprijinul proiectului.

Povestea îl va urmări pe McLaren de la primele curse locale din Noua Zeelandă, până la victoria sa istorică în Formula 1 — devenind cel mai tânăr câștigător de Grand Prix la 22 de ani —, precum și fondarea echipei Bruce McLaren Motor Racing Ltd în 1963. Finalul filmului va surprinde și momentul tragic al morții sale în 1970, în timpul unui test cu modelul M8D, pe circuitul Goodwood.

Acest proiect vine în continuarea altor filme cu tematică auto produse de Iervolino, precum Ferrari, Lamborghini: The Man Behind the Legend și Maserati: The Brothers.