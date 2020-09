VIDEO | 40.000 de fani din 193 de ţări vor avea poze pe stadionul lui Manchester United

Manchester United se pregăteşte de revenirea pe Old Trafford după 3 luni şi jumătate de la ultimul meci. Miercuri seară are loc duelul cu Sheffield United iar clubul a pregătit o atmosferă specială pentru partidă.

Meciul se va desfăşura fără spectatori aşa că cei de la United le-au cerut ajutor fanilor din întreaga lume. Şi nu au fost dezamăgiţi. Peste 40.000 de oameni din 193 de ţări au trimis fotografii iar acestea au "decorat" Old Trafford într-un mozaic imens.

În programul de meci, vice-preşedintele Ed Woodward a vorbit despre contextul dificil în care se află clubul din cauza pandemiei şi a absenţei fanilor: "Pe teren nu există scăpare de la realitatea că în următoarele luni va fi dificil pentru toţi cei din fotbal iar noi nu suntem excepţie. Însă fundaţia acestui club este una solidă dacă rămânem uniţi şi gestionăm resursele cu atenţie, iar atunci vom scăpa de această perioadă cu forţa intactă, iar acest lucru se datorează în mare parte loialităţii suporterilor fantastici" a scris Woodward.

La una dintre peluzele stadionului va fi afişat un banner imens pe care este citat cunoscut al lui Sir Matt Busby, managerul de legendă al lui Man United: "Fotbalul este nimic fără fani".

