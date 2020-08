VIDEO Ana Bogdan s-a accidentat în meciul în care conducea în faţa Kristinei Pliskova. Românca a abandonat în sferturi la Praga

Problema medicală, probabil o întindere musculară, a survenit când conducea partida cu scorul de 5-1 în faţa Kristinei Pliskova, în momentul în care Ana Bogdan servea pentru set.

Românca a pierdut game-ul şi din cauza durerilor a decis să se retragă din meci.

Scary moment as Ana Bogdan goes to the net and looks to pull her muscle in her leg which is already taped up. pic.twitter.com/quhKmqFF2m