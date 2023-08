VIDEO Culmea nepotismului. O persoană fără antrenament a fost trimisă să reprezinte ţara la proba de 100 de m / A terminat cu cel mai slab timp din istoria probei

Nasra Abukar Ali, în vârstă de 20 de ani, s-a clasat pe ultimul loc la Jocurile Mondiale Universitare de la Chengdu, China, marţi, având nevoie de aproape de două ori mai mult timp pentru a termina cursa faţă de câştigătoarea, brazilianca Gabriela Mourão.

Performanţa lui Nasra Abukar a stârnit reacţii ironice pe internet, unii utilizatori de reţele de socializare prezentând-o ca un exemplu de corupţie şi incompetenţă a guvernului somalez.

Timpul ei de 21,81 secunde - cu peste 10 secunde mai mult decât timpul câştigător de 11,58 secunde - a fost descris pe larg în presa internaţională ca fiind "cel mai lent" timp din istoria probei de 100 de metri.

Ministrul sporturilor de la Mogadishu, Mohamed Barre Mohamud, a declarat miercuri că, în urma unor anchete efectuate la comitetele olimpice naţionale, s-a constatat că Ali nu avea experienţă în alergare sau în orice alt sport.

Mohamud a declarat că a suspendat-o pe preşedinta Federaţiei somaleze de atletism, Khadijo Aden Dahir, pentru "abuz de putere, nepotism şi defăimarea numelui naţiunii", şi că va lua măsuri legale în legătură cu acest incident.

The Ministry of Youth and Sports should step down. It's disheartening to witness such an incompetent government. How could they select an untrained girl to represent Somalia in running? It's truly shocking and reflects poorly on our country internationally. pic.twitter.com/vMkBUA5JSL