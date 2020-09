VIDEO Demonstaţie impresionantă în faţa noului stadion STEAUA. Suporterii din Ghencea au aprins torţe şi au cântat la aniversarea clubului

Suporterii echipei Steaua au aprins duminică torţe şi au cântat în faţa noului stadion din Ghencea, ce este aproape finalizat. Ieri, clubul Steaua Bucureşti a împlinit 73 de ani de la înfiinţare.



„Dar nu-mi ajung nici clipe, nici ore, nici zile, Să fiu mereu cu tine la rău şi la bine”, au cântat suporterii.

Prima denumire a clubului Steaua Bucureşti fost Clubul Armatei Române, apoi Clubul Sportiv Central al Armatei, Casa Centrala a Armatei, iar în 1961 a ajuns la denumirea finală Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti.

„Din 1947 şi până în prezent, sportivii roş-albaştrii au făcut din Steaua Bucureşti cel mai important club sportiv din ţară şi unul dintre cele mai puternice din Europa. Mărturie stau cele 101 medalii olimpice, cele 687 de medalii mondiale şi cele peste 1.200 de medalii europene cucerite de către sportivii clubului Steaua de-a lungul anilor. La cele de mai sus, putem aminti şi 146 de medalii la Universiade şi Campionate Mondiale Universitare, 384 de medalii la Campionate CISM şi Spartachiade Militare, dar şi cele peste 12.000 de titluri naţionale!", se arată în comunicatul emis pe csasteaua.ro.

În ceea ce priveşte fotbalul, Steaua este cea mai titrată echipă din România, care a reuşit să câştige Cupa Campionilor Europeni în 1986. În finala jucată la Sevilla, Steaua s-a impus la loviturile de departajare în faţa Barcelonei, după ce Duckadam a apărat patru penalty-uri. Steaua a mai câştigat de 21 de ori titlul de campioană a României, de 20 de ori Cupa şi are 4 Supercupe ale României. Anul următor, Steaua a cucerit şi Supercupa Europei, după 1-0 în finală cu Dinamo Kiev, la Monte Carlo, prin golul marcat de Gheorghe Hagi.

Acum, CSA Steaua, antrenată de Daniel Opriţa, este liderul Ligii 4. Dacă va câştiga play-off-ul şi va cuceri titlul regional, va ajunge în mini-turneul de promovare în Liga 3.

Mesajul postat de FCSB in ziua in care Steaua a aniversat 73 de ani!

La putin timp după mesajul CSA Steaua, FCSB a transmis că isi sarbatoreste aniversarea şi îşi arogă palamaresul european.

„In ceea ce priveste palmaresul european, FCSB este singura echipa romaneasca ce se poate lauda cu detinerea unor trofee continentale, Cupa Campionilor Europeni (1986) si Supercupa Europei (1987). De asemenea, pe plan european, ros-albastrii au mai jucat o finala a Cupei Campionilor Europeni, in 1989, finala Cupei Intercontinentale in 1986, o semifinala a Cupei Campionilor Europeni, in 1988 si o semifinala a Cupei UEFA, in 2006", a fost mesajul postat de FCSB.