Weekend "de uitat" pentru Franck Ribery. După ce a suferit o accidentare în meciul cu Parma, francezul şi-a găsit casa spartă de hoţi

Franck Ribery a avut un prim sezon bun în Serie A până în luna noiembrie când a suferit o accidentare serioasă la gleznă. A revenit după pauza provocată de pandemie şi a redevenit titular la Fiorentina.

Partida cu Parma din weekend a fost însă una de uitat pentru francez. Mai întâi a fost lovit din nou la gleznă şi a trebuit să fie înlocuit, apoi a aflat când s-a întors la casa sa din Florenţa că aceasta a fost lovită de hoţi.

Ribery a postat pe contul său de Instagram imagini din casa sa în care lucrurile erau aruncate peste tot, fiind evident că persoanele responsabile au căutat obiecte de preţ. Ribery a dezvăluit că hoţii au furat mai multe genţi şi bijuterii.

"Din fericire, nu am pierdut nimic esenţial. Ceea ce mă zguduie este sentimentul că sunt gol, că am pantalonii în vine iar asta nu accept. Soţia şi copiii sunt în siguranţă în Monaco, dar cum pot să fiu liniştit astăzi? Cum mă pot simţi bine în propria casă? Nu alerg după bani, mereu am alergat după o minge pentru că aceasta e pasiunea mea. Dar indiferent de pasiune, familia e mai presus de orice şi voi lua deciziile necesar pentru bunăstarea ei" a mai anunţat Ribery pe Instagram.