Xabi Alonso, după debutul la Cupa Mondială a Cluburilor cu Real Madrid: Totul e un proces

„În prima parte am suferit în multe aspecte, atât cu mingea, cât și fără. Am pierdut prea repede posesia, n-am găsit echilibrul. Sunt lucruri despre care am discutat, dar ne-a luat timp să ne adaptăm. Sunt mulțumit de reacția din partea a doua: am schimbat ritmul, am controlat jocul mai bine, am ajuns în poziții bune în preajma careului advers. Acesta este un proces. Totul necesită timp”, a spus Xabi Alonso la conferința de după meci.

Întrebat despre debuturile lui Trent Alexander-Arnold și Dean Huijsen în tricoul Realului, Alonso a declarat: „În primul rând, vreau să îi felicit. Este o zi mare pentru ei. Sunt foarte bucuros, au arătat personalitate și cred că vor deveni jucători importanți pentru noi. Prezența lor ne oferă un plus de calitate”.

Despre tânărul de numai 17 ani Mastantuono, Alonso a spus: „Timpul va decide, dar desigur că poate fi titular. Avem așteptări mari de la el. În august vom avea o imagine mai clară”.

De asemenea, antrenorul Realului a declarat că Mbappé este incert pentru următorul meci de la competiția care se desfășoară în SUA, cu Pachuca, din cauza unui virus, iar clubul îi monitorizează starea.