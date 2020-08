Zlatan Ibrahimovic a mai bătut un record: "Abia am început să mă încălzesc"

Are 38 de ani, dar continuă să te uimească! Zlatan Ibrahimovic a dat două goluri în deplasarea cu Sampdoria, iar AC Milan a câştigat cu 4-1.

Zlatan a devenit primul jucător din istorie care reuşeşte să ajungă la 50 de goluri în tricoul rivalelor din Milano, Inter şi AC Milan. Suedezul şi-a respectat promisiunea făcută pe reţelele de socializare: abia a ieşit la încălzire!

"Deci, credeţi că am terminat. Că îmi voi încheia în curând cariera. Nu mă cunoaşteţi. Toată viaţa mea a trebuit să mă lupt. Nimeni nu a crezut în mine, aşa că a trebuit să cred eu. Unii oameni au vrut să mă distrugă, dar m-au făcut mai puternic. Alţii au vrut să mă exploateze, dar m-au făcut mai inteligent. Şi acum credeţi că am terminat? Am un singur mesaj pentru toată lumea: nu sunt ca voi, pentru că nu sunt voi. Eu sunt Zlatan Ibrahimovic şi abia am început să mă încălzesc!," a spus Zlatan Ibrahimovic.