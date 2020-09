Zlatan Ibrahimovic se implică în lupta contra rasismului. Pe muzica lui Bob Marley, suedezul spune: "We are ONE"

Zlatan Ibrahimovic s-a implicat şi el în lupta contra rasismului. Marţi noapte, atacantul suedez a postat pe contul de Twitter un clip video emoţionant. Pe melodia lui Bob Marley, "Is This Love", doi copilaşi, unul alb şi unul de culoare, aleargă, se iau în braţe şi zâmbesc. Jucătorul echipei AC Milan a scris alături de filmuleţ mesajul "We are ONE".

"I want to love you / I want to love you, and treat you right / I want to love you, every day and every night / We'll be together, with a roof right over our heads" (n.red. - Vreau să te iubesc / Vreau să te iubesc şi să mă port frumos cu tine / Vreau să te iubesc, în fiecare zi şi fiecare noapte / Vom fi împreună, cu un acoperiş deasupra capetelor), sunt versurile pe care cei mici se joacă şi zâmbesc.