"Am luat clorochină şi asta am păţit". Experienţa unui jurnalist care a luat medicamentul recomandat de Donald Trump

Hidroxiclorochina este un medicament care a iscat discuţii aprinse în timpul pandemiei de coronavirus şi a împărţit lumea medicală în două. În timp ce doctorul francez Didier Raoult a popularizat tratamentul cu medicamentul anti-malarie, iar Donald Trump a recunoscut că şi l-a administrat, alţi epidemiologi au afirmat că efectele secundare pot provoca moartea.

Potrivit studiilor, hidroxiclorochina poate avea efecte negative asupra pacienţilor, deteriorând sănătatea cardiovasculară.

JURNALIST AL JAZEERA: AM LUAT CLOROCHINĂ ŞI AM PĂŢIT ASTA

Jurnalistul Imran Khan, de la Al Jazeera, a relatat într-un articol ce a simţit în timpul tratamentului cu clorochină. Clorochina şi hidroxiclorochina fac parte din aceeaşi "familie".

"Experienţa mea cu un medicament similar, clorochina, nu a fost bună deloc. Se întâmpla în 2001, cand trebuia să zbor către Maroc, pentru a documenta un articol despre deţinuţi şi despre încălcarea drepturilor omului. Aveam câteva săptămâni să mă pregătesc şi am vizitat doctorul pentru a mă documenta asupra vaccinurilor pe care trebuie să le fac.

Doctorul a decis că am nevoie de un tratament anti-malarie. De vreme ce era un profesionist recomandat de mulţi dintre colegii mei, i-am urmat bucuros sfatul. Mi-a recomandat clorochina.

Clorochina este un medicament din care deriva şi hidroxiclorochina. Ambele functionează similar pentru a trata malaria, dar hidroxiclorochina are adăugate nişte molecule, care fac medicamentul mai sigur. Cu siguranţă niciun medicament nu trebuie luat pe cont propriu.

Doctorul meu mi-a spus să iau o tabletă pe săptămână, timp de două săptămâni, înainte de plecare, apoi alte opt săptămâni după ce ajung în zona cu potenţial contagios.

Mi s-a părut ciudat că doza era atât de mică, dar am spus că e mai bine să fiu în siguranţă decât să-mi pară rău.

(...)

Am luat prima pastilă şi am spus că nu-i mare lucru. După câteva ore îmi era rău: aveam greaţă şi mâncărimi. Am crezut că vor trece, dar simptomele au rămas.

Am luat medicamentul conform prescripţiei, iar în Maroc am început să sufăr de depresie şi să am coşmaruri. Am vorbit cu alţi oameni care l-au luat şi mi-au spus că au avut aceleaşi experienţe. La un moment dat a devenit atât de rău încât am discutat cu doctorul şi mi-a spus să opresc administrarea", a scris Imran Khan.

Imran Khan îndeamnă la responsabilitate în articolul său şi le transmite oamenilor să nu ia un medicament care nu este serios testat şi aprobat de specialişti.