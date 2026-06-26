Canicula îți poate afecta creierul. Ce au descoperit oamenii de știință

Valurile de căldură nu afectează doar organismul, ci și modul în care funcționează creierul, avertizează cercetătorii de la MIT. Tot mai multe studii arată că temperaturile extreme pot reduce capacitatea de concentrare, pot influența comportamentul și pot agrava afecțiunile psihice.

Oamenii de știință încearcă încă să înțeleagă mecanismele prin care căldura produce aceste efecte. Până acum, concluziile indică faptul că impactul poate fi mai mare decât se credea.

Atenția și capacitatea de concentrare pot scădea

Catherine Thompson, psiholog specializat în cogniție la Liverpool Hope University, studiază efectele căldurii asupra pompierilor.

Primele rezultate arată că, după expunerea la temperaturi foarte ridicate, participanții întâmpină dificultăți în menținerea atenției și în procesarea informațiilor.

În cazul pompierilor, capacitatea cognitivă a revenit la normal după aproximativ 20 de minute de răcire.

Cercetătorii spun însă că nu se știe încă ce efecte produce o caniculă care durează mai multe zile.

Realizarea unor astfel de studii este dificilă, deoarece perioadele cu temperaturi extreme sunt greu de anticipat și monitorizat.

Riscuri mai mari pentru persoanele cu afecțiuni psihice

Mai multe cercetări arată că valurile de căldură sunt asociate cu agravarea problemelor de sănătate mintală.

Joshua Wortzel, coordonatorul Heat-Mind Lab din cadrul Hartford HealthCare, spune că riscurile cresc pe măsură ce temperaturile depășesc valorile obișnuite pentru o anumită regiune.

O analiză publicată în 2023 de cercetători ai Universității Oxford a arătat că, în timpul valurilor de căldură, internările persoanelor cu afecțiuni psihice cresc cu aproape 10%.

Alte cercetări au arătat că persoanele cu schizofrenie au avut un risc de deces de trei ori mai mare în timpul valului de căldură care a afectat Canada în 2021.

Ce se întâmplă în creier

Specialiștii cred că temperaturile ridicate pot influența funcționarea creierului prin mai multe mecanisme.

Experimentele pe animale sugerează că expunerea la căldură modifică nivelul unor neurotransmițători, inclusiv serotonina.

De asemenea, temperaturile extreme ar putea afecta comunicarea dintre rețelele neuronale și alimentarea cu oxigen a celulelor nervoase.

Cercetătorii subliniază însă că aceste mecanisme trebuie confirmate prin studii suplimentare pe oameni.

Copiii și tinerii, printre cei mai vulnerabili

Studiile recente indică faptul că temperaturile extreme îi afectează în mod special pe copii și pe tineri.

O cercetare realizată în Statele Unite a constatat că rata sinuciderilor în rândul persoanelor cu vârste între 15 și 24 de ani crește cu aproape 3% pentru fiecare grad Celsius în plus al temperaturii medii lunare.

Creșterea este de peste două ori mai mare decât în cazul adulților.

Alte studii sugerează că expunerea copiilor foarte mici la temperaturi extreme ar putea influența dezvoltarea creierului.

Schimbările climatice urgenteză cercetările

Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice vor face valurile de căldură tot mai frecvente și mai intense.

Potrivit cercetătorilor, copiii născuți în 2020 ar putea traversa de aproximativ șapte ori mai multe episoade de caniculă decât bunicii lor.

În acest context, specialiștii spun că înțelegerea efectelor temperaturilor extreme asupra creierului devine o prioritate pentru sănătatea publică și pentru adaptarea societății la un climat în schimbare.