Ce spune testosteronul despre sănătatea ta. Legătura neașteptată cu riscul de cancer

Cercetarea, care a inclus 11 studii desfășurate pe perioade de minimum cinci ani, sugerează că testosteronul scăzut și riscul de cancer ar putea fi strâns legate, fără a indica însă o relație directă de cauzalitate.

Autorii subliniază că rezultatele nu înseamnă că testosteronul scăzut provoacă cancer și nu reprezintă un motiv pentru administrarea suplimentelor hormonale. În schimb, nivelurile scăzute ar putea funcționa ca un indicator important al stării generale de sănătate, scrie Science Alert.

Praguri critice identificate

Pentru studiu, nivelurile de testosteron au fost măsurate în nanomoli pe litru (nmol/L). În mod normal, bărbații tineri și sănătoși au valori cuprinse între 10 și 30 nmol/L.

Analiza arată că riscul de deces prin cancer începe să crească atunci când testosteronul scade sub 8,6 nmol/L, iar riscul de diagnostic oncologic crește sub pragul de 7,3 nmol/L.

„Am observat că bărbații cu niveluri de testosteron în cea mai joasă cincime aveau un risc mai mare de a muri de cancer, chiar și după ajustarea pentru vârstă și alți factori de sănătate”, a declarat endocrinologul Bu Yeap de la University of Western Australia.

O excepție notabilă

O descoperire surprinzătoare a studiului este faptul că această asociere nu a fost observată în cazul cancerului de prostată. Deși prostata este extrem de sensibilă la testosteron, cercetătorii nu au identificat o legătură între nivelul hormonului și riscul acestui tip de cancer.

Totuși, niveluri mai scăzute ale altor hormoni, precum SHBG și hormonul luteinizant, au fost asociate cu un risc crescut de diagnostic de cancer de prostată, ceea ce indică necesitatea unor cercetări suplimentare.

Ce recomandă specialiștii

Cercetătorii avertizează că studiul nu demonstrează o relație de tip cauză-efect și descurajează utilizarea testosteronului ca metodă preventivă. În schimb, bărbații cu niveluri scăzute sunt sfătuiți să consulte medicul pentru investigații complete.

„Testosteronul scăzut poate fi un semnal de alarmă pentru alte probleme de sănătate care trebuie abordate din timp”, explică Yeap.