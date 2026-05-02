Descoperire promițătoare pentru tratamentul epilepsiei

Un nou studiu arată că anumite descărcări electrice scurte din creier, asociate epilepsiei, nu apar întâmplător și pot fi anticipate cu până la o secundă înainte să se producă. Descoperirea deschide posibilitatea unor tratamente care ar putea preveni aceste episoade.
Petre Apostol
02 mai 2026, 09:48, Ştiinţă-Sănătate

Cercetarea, publicată în Nature Neuroscience, se concentrează pe așa-numitele spike-uri interictale, impulsuri electrice anormale care apar frecvent în creierul persoanelor cu epilepsie, chiar și în absența crizelor vizibile. Deși sunt scurte și adesea trec neobservate, acestea pot perturba atenția și memoria și sunt suspectate că contribuie la dificultăți cognitive pe termen lung.

Folosind sonde extrem de fine, capabile să înregistreze activitatea individuală a neuronilor, cercetătorii au analizat creierele unor pacienți cu epilepsie aflați în pregătire pentru intervenții chirurgicale. Rezultatele arată că aceste spike-uri urmează un tipar organizat, implicând grupuri distincte de neuroni care se activează succesiv înainte, în timpul și după descărcare.

Surprinzător, mulți dintre neuronii implicați sunt cei folosiți în mod normal pentru procese cognitive, inclusiv limbajul. În timpul unui spike, aceștia sunt practic „recrutați” pentru activitatea anormală, ceea ce ar putea explica de ce pacienții pot avea momente scurte de confuzie sau goluri de memorie.

Un alt rezultat important este că modificările în activitatea neuronală pot fi detectate cu aproximativ o secundă înainte de apariția spike-ului. Acest interval ar putea fi suficient pentru dezvoltarea unor tehnologii de stimulare cerebrală capabile să oprească fenomenul înainte ca acesta să afecteze funcționarea normală a creierului.

Cercetătorii spun că aceste rezultate ar putea sta la baza unor tratamente mai precise pentru epilepsie, care să nu se limiteze doar la controlul crizelor, ci și la reducerea acestor descărcări subtile, dar potențial dăunătoare.

