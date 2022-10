Destinaţii de top pentru 2023. Respectul pentru oameni şi pământ, pe lista National Geographic

National Geographic publică lista Best of the World, cu 25 de destinaţii de neratat pentru 2023, anunţă CNN.

Respectul - pentru oameni şi culturile lor, pentru pământ şi conservarea acestuia - este o temă generală a listei, care este împărţită în 5 categorii oficiale.

Speranţa este că 2023 va fi nu doar o mare întoarcere la călătorii, ci şi la redescoperirea minunilor, a declarat Amy Alipio, editor senior pentru National Geographic Travel.

Lista se concentrează pe destinaţiile care fac eforturi de conservare conduse de comunităţi, călătorii de „vindecare” şi de patrimoniu, precum şi locuri care fac eforturi în ecoturism, sustenabilitate şi călătorii incluzive.

National Geographic a introdus o nouă categorie în lista din acest an, înlocuind "durabilitatea" cu o categorie mai largă, "comunitatea".

"Este vorba despre extinderea atenţiei asupra oamenilor care se străduiesc să obţină destinaţii sustenabile şi asupra diferitelor moduri în care se manifestă, de la a face călătoriile mai accesibile până la a sprijini afacerile locale", a declarat Alipio.

Celelalte patru categorii sunt: natură, cultură, aventură şi familie.

Cele cinci destinaţii enumerate la rubrica "comunitate" reprezintă o gamă diversă de puncte forte. Pe listă apar Ghana sau Alberta. În Laos, un nou tren de mare viteză face ţara mai accesibilă pentru vizitatori şi aduce oportunităţi economice pentru localnici. Oraşul Milwaukee, Wisconsin, din regiunea Marilor Lacuri, este inclus pe listă în parte pentru că "a sprijinit cu adevărat comunitatea creativă", a spus Alipio.

Iar în insulele Dodecaneze din Grecia, Karpathos se remarcă prin turism durabil cu conducere feminină.

Lista nu este lipsită de atracţii noi şi importante.

Mult-aşteptatul Mare Muzeu Egiptean din afara oraşului Cairo figurează pe lista din 2023 la categoria "cultură". Iar Charleston, Carolina de Sud, va găzdui în curând Muzeul Internaţional African American, care urmează să se deschidă în ianuarie.

SUA apare pe listă în două categorii, cu accent pe îndepărtarea de aglomeraţie.

Utah, unde cele cinci parcuri naţionale sunt o atracţie uriaşă, apare la categoria "aventură", în parte pentru eforturile sale de a direcţiona turiştii către unele dintre zonele sale mai puţin cunoscute pentru a combate turismul excesiv. Visit Utah are o pagină dedicată călătoriilor responsabile, unde le cere vizitatorilor să ia în considerare impactul lor, cu întrebări precum "Fac tot ce pot pentru a evita locurile aglomerate?". Parcurile, inclusiv Dead Horse Point şi Goblin Valley, sunt situate în apropierea unuia sau mai multora dintre cele cinci parcuri naţionale spectaculoase din Utah.

Parcul Naţional Big Bend din Texas apare în categoria "natură". Deşi Big Bend a găzduit un număr record de 581.000 de vizite de agrement în 2021, a fost totuşi mult mai puţin vizitat decât unele dintre cele mai populare parcuri naţionale din Statele Unite. Yellowstone a primit 4,9 milioane de vizitatori, iar Parcul Naţional Great Smoky Mountains a găzduit un număr impresionant de 14,1 milioane de vizite de recreere în 2021.

Slovenia, "un lider îndelungat în turismul durabil", asociază pistele de ciclism cu vizite la podgorii, producători de brânzeturi şi alţi producători de alimente într-un mod care îi aduce un loc în categoria "natură" cu un bonus culinar. Highlands din Scoţia, uluitorul arhipelag vulcanic Azores din Portugalia şi Botswana se află, de asemenea, pe lista "naturii" pentru eforturile lor de conservare şi durabilitate.

Columbia a fost în centrul atenţiei cu filmul Disney "Encanto", ceea ce face din acest film o alegere oportună pentru categoria "familie". În California, Crosstown Trail din San Francisco este un alt loc perfect pentru o aventură în familie.

"Aventura" include şi Choquequirao, Peru, un sit incaş care rivalizează cu Machu Picchu şi care devine din ce în ce mai accesibil şi stimulează dezvoltarea economică.

Şi Noua Zeelandă, de mult timp o capitală a aventurii, se află pe listă pe măsură ce entuziasmul creşte odată cu revenirea călătoriilor.

Alpii austrieci oferă, de asemenea, mari oportunităţi de aventură în cadrul reţelei Bergsteigerdörfer, formată din 29 de sate de alpinism.

Asia, care s-a redeschis mai greu după pandemie, ocupă un loc important în categoria "cultură". Busan, Coreea de Sud, apare în această categorie pentru oferte de la bere artizanală până la cel mai important festival de film din Asia.

În timp ce China rămâne închisă turismului internaţional, Grotele Longmen din provincia Henan figurează, de asemenea, pe lista "culturii", deoarece noile tehnologii atrag atenţia asupra celei mai mari colecţii de statui de piatră din lume.