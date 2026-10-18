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Durerile de cap ar putea fi prezise cu 24 de ore înainte. Cum le poate descifra inteligența artificială

Durerile de cap și oboseala ar putea fi anticipate cu 24 de ore înainte de apariție, cu ajutorul inteligenței artificiale. Un studiu arată că organismul transmite semnale care pot fi analizate pentru a identifica simptomele persistente după o comoție cerebrală.
Durerile de cap ar putea fi prezise cu 24 de ore înainte. Cum le poate descifra inteligența artificială
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
18 oct. 2026, 13:29, Ştiinţă-Sănătate
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Persoanele care continuă să sufere de dureri de cap și oboseală după o comoție cerebrală ar putea primi în viitor avertizări cu o zi înainte de apariția simptomelor, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie (NTNU), relatează Medical Xpress.

Cercetarea, publicată în Journal of Head Trauma Rehabilitation, arată că simptomele urmează anumite tipare fiziologice pe care modelele de inteligență artificială le pot identifica.

„Există indicii puternice că simptomele resimțite în ziua următoare nu apar aleatoriu la persoanele care se confruntă cu probleme persistente după o comoție cerebrală”, a explicat Antonios Danelakis, cercetător la NTNU.

Cum ar putea inteligența artificială să anticipeze durerile de cap

La studiu au participat 20 de persoane cu simptome persistente după comoție cerebrală, monitorizate timp de 28 de zile.

Participanții și-au înregistrat zilnic simptomele și au efectuat măsurători ale ritmului cardiac, temperaturii pielii și tensiunii musculare în zona umerilor și a cefei.

Pe baza acestor date, cercetătorii au testat două modele de inteligență artificială pentru a anticipa zilele în care participanții urmau să aibă dureri de cap moderate sau severe.

Modelul mai avansat a obținut cele mai bune rezultate și a fost folosit ulterior și pentru estimarea apariției oboselii.

Predicțiile au avut o precizie de la moderată la bună, cu până la 24 de ore înainte de manifestarea simptomelor.

Ceasurile inteligente ar putea trimite avertizări

Cercetătorii consideră că rezultatele ar putea permite dezvoltarea unor aplicații sau dispozitive inteligente capabile să avertizeze pacienții înaintea apariției simptomelor.

Astfel, persoanele afectate și-ar putea organiza mai bine activitățile zilnice, iar medicii ar avea acces la informații suplimentare pentru monitorizarea recuperării.

Potrivit unor studii recente, peste una din cinci persoane continuă să prezinte simptome la mai mult de trei luni după o comoție cerebrală, ceea ce poate afecta munca, studiile și viața socială.

Tehnologia necesită teste suplimentare

Autorii subliniază că studiul reprezintă doar o demonstrație preliminară a posibilității de a anticipa simptomele, nu o tehnologie pregătită pentru utilizare medicală.

Sunt necesare cercetări pe grupuri mai mari de pacienți, precum și dezvoltarea unor sisteme de avertizare care să respecte cerințele de confidențialitate și securitate a datelor.

Echipa norvegiană pregătește un nou studiu pentru primăvara anului 2027, la care intenționează să participe cel puțin 200 de persoane cu simptome persistente după comoție cerebrală.

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