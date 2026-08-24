Experiment inedit pentru recuperarea vederii. Mitocondriile unei femei au fost prelevate și injectate în ochi

Transplantul de mitocondrii sănătoase – organite care produc energie în celule – este studiat ca posibil tratament pentru bolile care afectează aceste organite din țesuturi. Mitocondriile sănătoase pot fi preluate de celulele deteriorate și, în unele cazuri, pot crește supraviețuirea acestora și pot restabili parțial funcțiile țesuturilor, potrivit Nature.

În cadrul unor studii anterioare pe oameni, mitocondrii au fost transplantate în inimă și creier. Acum, oamenii de știință anunță primul astfel de transplant realizat la nivelul ochilor.

O hemoragie cerebrală produsă în februarie a afectat nervul optic și retina femeii, provocându-i orbire aproape completă. Pupilele nu mai reacționau la lumina proiectată în ochi. După injectarea mitocondriilor, pupilele au început să reacționeze la lumină, însă efectul a fost temporar și a dispărut după aproximativ patru săptămâni.

Temurkhan Ayupov, biolog specializat în mitocondrii la Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel, din Elveția, spune că studiul arată că injectarea propriilor mitocondrii ale pacientului în ochi a fost „relativ sigură”. El subliniază însă că cercetarea nu confirmă eficiența terapeutică a unui transplant de mitocondrii.

Scopul studiului a fost stabilirea siguranței procedurii, spune David Putrino, neurolog la Icahn School of Medicine at Mount Sinai din New York și coautor al preprintului. „Nu putem demonstra deloc eficiența și nici nu încercăm să facem asta”, afirmă el, adăugând că cercetătorii „au observat un efect semnificativ asupra modificărilor fiziologice ale ochiului”.

Cercetătorii au vrut să afle dacă injectarea mitocondriilor direct în ochi ar putea contribui la restabilirea funcției celulelor ganglionare retiniene – neuroni aflați pe suprafața internă a retinei, care transmit semnalele vizuale către creier.

Studiile pe șoareci au arătat că introducerea mitocondriilor în umoarea vitroasă a crescut supraviețuirea neuronilor care rămăseseră viabili după o leziune a nervului optic.