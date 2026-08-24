Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Experiment inedit pentru recuperarea vederii. Mitocondriile unei femei au fost prelevate și injectate în ochi

Experiment inedit pentru recuperarea vederii. Mitocondriile unei femei au fost prelevate și injectate în ochi

Cercetătorii au extras mitocondrii din mușchii piciorului unei femei și le-au injectat în umoarea vitroasă a ochilor ei, în încercarea de a trata o formă severă de orbire. Procedura nu a provocat inflamații sau efecte adverse, însă a avut un efect limitat asupra restabilirii răspunsului ochilor.
Experiment inedit pentru recuperarea vederii. Mitocondriile unei femei au fost prelevate și injectate în ochi
Sursa foto: Pexels - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
24 aug. 2026, 11:24, Ştiinţă-Sănătate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Transplantul de mitocondrii sănătoase – organite care produc energie în celule – este studiat ca posibil tratament pentru bolile care afectează aceste organite din țesuturi. Mitocondriile sănătoase pot fi preluate de celulele deteriorate și, în unele cazuri, pot crește supraviețuirea acestora și pot restabili parțial funcțiile țesuturilor, potrivit Nature.

În cadrul unor studii anterioare pe oameni, mitocondrii au fost transplantate în inimă și creier. Acum, oamenii de știință anunță primul astfel de transplant realizat la nivelul ochilor.

O hemoragie cerebrală produsă în februarie a afectat nervul optic și retina femeii, provocându-i orbire aproape completă. Pupilele nu mai reacționau la lumina proiectată în ochi. După injectarea mitocondriilor, pupilele au început să reacționeze la lumină, însă efectul a fost temporar și a dispărut după aproximativ patru săptămâni.

Temurkhan Ayupov, biolog specializat în mitocondrii la Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel, din Elveția, spune că studiul arată că injectarea propriilor mitocondrii ale pacientului în ochi a fost „relativ sigură”. El subliniază însă că cercetarea nu confirmă eficiența terapeutică a unui transplant de mitocondrii.

Scopul studiului a fost stabilirea siguranței procedurii, spune David Putrino, neurolog la Icahn School of Medicine at Mount Sinai din New York și coautor al preprintului. „Nu putem demonstra deloc eficiența și nici nu încercăm să facem asta”, afirmă el, adăugând că cercetătorii „au observat un efect semnificativ asupra modificărilor fiziologice ale ochiului”.

Cercetătorii au vrut să afle dacă injectarea mitocondriilor direct în ochi ar putea contribui la restabilirea funcției celulelor ganglionare retiniene – neuroni aflați pe suprafața internă a retinei, care transmit semnalele vizuale către creier.

Studiile pe șoareci au arătat că introducerea mitocondriilor în umoarea vitroasă a crescut supraviețuirea neuronilor care rămăseseră viabili după o leziune a nervului optic.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Kelemen Hunor, mesaj după eșecul negocierilor pe salarizare: „Un proiect necorespunzător nu trebuie adoptat nici măcar în grabă”
Gandul
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Rusia se confruntă cu un eșec de proporții după ce avionul care trebuia să salveze flota lui Putin a ratat testele de zbor
Libertatea
Tabel exclusiv pentru femei | În ce an vei ieși la pensie, în funcție de data nașterii
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia