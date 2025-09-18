Experți: Malnutriţia provoacă un tip de diabet necunoscut

Cea mai comună formă de diabet, tipul 2, poate fi cauzată de obezitate şi apare atunci când adulţii devin rezistenţi la hormonul insulină. Tipul 1, diagnosticat în principal în copilărie, apare atunci când pancreasul nu produce suficientă insulină.

Însă cercetătorii în domeniul diabetului au urmărit o altă formă a bolii, care apare adesea la persoanele cu vârsta sub 30 de ani. Aceasta afectează, de asemenea, producţia de insulină, dar este mai puţin severă decât tipul 1, anunţă AFP.

Şi, în loc să fie asociată cu supraponderalitatea sau obezitatea, ca în cazul tipului 2, aceasta afectează persoanele subponderale, deoarece nu mănâncă suficient.

Un articol publicat în revista medicală The Lancet Global Health arată că peste 25 de milioane de persoane suferă de acest „diabet de tip 5”, în special în ţările în curs de dezvoltare.

„Solicităm comunităţii internaţionale de diabet să recunoască această formă distinctă a bolii”, au scris autorii, reflectând un consens la care a ajuns Federaţia Internaţională de Diabet la începutul acestui an.

Experţii au decis să numească această formă de diabet tip 5, deşi tipurile 3 şi 4 nu au fost recunoscute oficial.

Diabetul cauzat de malnutriţie nu este o descoperire nouă – în anii 1980 şi 1990, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a clasificat o formă de „diabet legat de malnutriţie”.

Însă agenţia ONU a abandonat această clasificare în 1999 din cauza lipsei de acord între experţi cu privire la faptul dacă subnutriţia era suficientă pentru a cauza diabetul.

De atunci, numeroase studii făcute în ţări precum Bangladesh, Etiopia, India, Indonezia, Nigeria, Uganda, Pakistan şi Rwanda au indicat că acest lucru este posibil.

Legătura exactă între malnutriţie şi acest tip de diabet rămâne necunoscută. Eficacitatea tratamentelor existente pentru diabet care nu se concentrează pe pierderea în greutate în cazul tipului 5 este, de asemenea, neclară.

Cea mai bună modalitate de a combate boala implică sprijinirea programelor care luptă deja împotriva sărăciei şi foametei, au afirmat autorii articolului.

Aceasta include oferirea accesului populaţiei la „alimente de bază ieftine, bogate în energie, cu un conţinut ridicat de proteine şi carbohidraţi complecşi”, precum linte, leguminoase, cereale îmbogăţite cu ulei şi cereale fortificate, au adăugat ei.