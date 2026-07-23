Medalia Fields, cel mai prestigios premiu din matematică, și-a desemnat laureații

Patru cercetători cu vârsta sub 40 de ani au fost distinși joi cu Medalia Fields, acordată în cadrul Congresului Internațional al Matematicienilor de la Philadelphia.

Premiul este decernat o dată la patru ani de Uniunea Matematică Internațională și recompensează realizări excepționale în domeniul matematicii. Potrivit Le Figaro, distincția este considerată echivalentul Premiului Nobel pentru matematică.

Două medalii pentru China

Laureații ediției din 2026 sunt chinezii Hong Wang și Yu Deng, americanul John Pardon și canadianul Jacob Tsimerman.

În vârstă de 35 de ani, Hong Wang predă la Institutul de Înalte Studii Științifice (IHES) din Franța și la Universitatea New York (NYU). Ea devine doar a treia femeie care primește Medalia Fields de la înființarea premiului, în 1936, după Maryam Mirzakhani (2014) și Maryna Viazovska (2022).

Hong Wang a fost recompensată pentru contribuțiile sale în analiza armonică, inclusiv pentru demonstrarea, împreună cu Joshua Zahl, a conjecturii Kakeya în dimensiunea a treia, o problemă matematică veche de peste un secol.

Celălalt laureat chinez, Yu Deng, profesor la Universitatea din Chicago, a fost premiat pentru cercetările sale în domeniul ecuațiilor diferențiale parțiale și al fizicii matematice. Distincțiile acordate celor doi confirmă ascensiunea Chinei în cercetarea matematică de vârf din ultimele decenii.

Cercetări premiate la nivel mondial

Americanul John Pardon, profesor la Universitatea Stony Brook, a fost premiat pentru cercetările sale în domeniul geometriei și al topologiei, ramuri ale matematicii care studiază formele și proprietățile spațiului. Canadianul Jacob Tsimerman, profesor la Universitatea din Toronto, a fost recompensat pentru contribuțiile sale în teoria numerelor și geometria algebrică, domenii esențiale pentru înțelegerea structurii numerelor și a relațiilor matematice complexe.

Medalia Fields constă într-un medalion din aur cu efigia lui Arhimede și este însoțită de un premiu de 15.000 de dolari canadieni. Distincția este acordată cercetătorilor care nu au împlinit vârsta de 40 de ani și este considerată cea mai înaltă recunoaștere internațională în matematică.