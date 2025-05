NASA a reușit o reparație la distanță interstelară, considerată o „minune”: a fost repornit un propulsor al sondei Voyager 1

La aproape 25 de miliarde de kilometri de Pământ, sonda Voyager 1 este obiectul creat de mâna omului care se află cel mai departe de planeta noastră și a depășit deja 47 de ani de funcționare. Recent, inginerii NASA au reușit să repornească de la distanță un propulsor principal al sondei, esențial pentru orientarea sa interstelară, după 21 de ani de inactivitate, a relatat marți Le Monde.

Inginerii NASA de la Jet Propulsion Laboratory au anunțat recent o reușită tehnică remarcabilă: repornirea unui propulsor principal de pe sonda spațială Voyager 1, care se află la aproape 25 miliarde de kilometri de Pământ. Propulsorul a fost inactiv mai bine de două decenii. În ciuda distanței uriașe la care se află și a vârstei sale, această reușită ar putea prelungi misiunea sondei spațiale.

