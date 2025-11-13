O analiză ADN dezvăluie o populație indigenă necunoscută care a trăit izolată 8.500 de ani în centrul Argentinei

Analiza unui ADN antic a scos la iveală o populație indigenă până acum necunoscută, prezentă în centrul Argentinei vreme de aproape 8.500 de ani, scrie LiveScience.

Deși se afla într-o regiune situată între marile grupuri ancestrale din Anzi, Amazon și Patagonia, această linie genetică a rămas izolată și a prezentat foarte puține amestecuri genetice cu populațiile din jur.

Concluziile, publicate în revista Nature, schimbă modul în care înțelegem migrațiile umane și diversitatea culturală din America de Sud.

O linie genetică distinctă, ascunsă la vedere

Cercetătorii au analizat 238 de genomuri antice provenite de la indivizi care au trăit cu până la 10.000 de ani în urmă.

Având în vedere poziția geografică, din centrul Argentinei, oamenii de știință se așteptau la un amestec de influențe genetice din regiunile vecine.

În schimb, au descoperit o linie unică, care a persistat din antichitate până cel puțin în anul 1800.

Mostrele moderne de ADN ale populației argentiniene păstrează încă urme ale acestei linii genetice misterioase, sugerând o continuitate de-a lungul mileniilor.

Izolare în ciuda presiunilor de migrație

Echipa a fost surprinsă să constate că această populație a rămas izolată genetic, chiar dacă în jurul ei au avut loc schimbări culturale și de mediu majore.

Secetele severe, sosirea grupurilor amazoniene și trecerea de la vânătoare și cules la agricultură sunt, în mod obișnuit, factori care duc la înlocuiri de populații.

Totuși, acest grup și-a păstrat identitatea distinctă, ridicând întrebări despre factorii sociali sau culturali care au menținut separarea.

Diversitate lingvistică fără amestec genetic

Relatările istorice arată că în centrul Argentinei se vorbeau numeroase limbi, însă dovezile genetice sugerează că diversitatea lingvistică nu corespundea diversității biologice.

Membrii acestei linii probabil vorbeau limbi diferite, deși împărtășeau un fond genetic comun.