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Oamenii au puteri de vindecare ascunse, asemănătoare cu cele ale lui Wolverine, spun cercetătorii

Oamenii ar putea poseda puteri de vindecare ascunse, similare cu cele ale supereroului Marvel Wolverine, potrivit cercetătorilor care consideră că organismele noastre ar putea avea o capacitate neexploatată de a regenera țesutul deteriorat.
Oamenii au puteri de vindecare ascunse, asemănătoare cu cele ale lui Wolverine, spun cercetătorii
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
27 iun. 2026, 06:55, Ştiinţă-Sănătate
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De secole, incapacitatea de a regenera membrele și părțile corpului pierdute a fost considerată una dintre limitările definitorii ale oamenilor și ale altor mamifere, arată Express.

În timp ce creaturi precum salamandrele pot regenera membre întregi, oamenii își vindecă de obicei rănile prin formarea de țesut cicatricial.

Însă cercetătorii de la Facultatea de Medicină Veterinară și Științe Biomedicale a Universității Texas A&M consideră că oamenii ar putea păstra încă abilități regenerative latente, care pur și simplu au fost dezactivate.

Descoperirile sugerează că celulele de vindecare ale organismului pot fi reprogramate pentru a reconstrui țesutul deteriorat, în loc să creeze cicatrici.

Profesorul Ken Muneoka a declarat: „De ce unele animale se pot regenera, iar altele, în special oamenii, nu, este o întrebare importantă care se pune încă de pe vremea lui Aristotel”.

Experimente realizate pe șoareci

În cadrul unor experimente pe șoareci, oamenii de știință au dezvoltat un tratament în două etape care a regenerat cu succes osul, ligamentele și structurile articulare după o amputare.

Țesutul regenerat nu a reprezentat un înlocuitor perfect, ceea ce înseamnă că oamenii sunt încă departe de a egala abilitatea personajului Wolverine din benzile desenate de a-și regenera instantaneu părți ale corpului.

Cu toate acestea, cercetătorii afirmă că descoperirile sugerează că regenerarea la mamifere ar putea fi mult mai ușor de realizat decât se credea anterior.

În mod normal, leziunile la mamifere declanșează fibroza, un proces în care celulele fibroblastice închid rapid rănile și creează țesut cicatricial.

Deși acest proces ajută la protejarea organismului, el împiedică totodată refacerea structurilor lipsă.

La speciile cu capacitate de regenerare, precum salamandrele, celule similare formează în schimb o structură cunoscută sub numele de blastemă, care acționează ca o platformă pentru regenerarea țesutului.

Oamenii de știință au folosit doi factori de creștere naturali pentru a determina celulele de șoarece să urmeze această cale de regenerare.

Primul tratament a stimulat formarea unei structuri asemănătoare blastemei după ce rana s-a vindecat. Un al doilea tratament a determinat apoi acele celule să înceapă construirea de țesut nou.

„Capacitatea nu lipsește”

Cercetătorii afirmă că una dintre cele mai semnificative descoperiri este faptul că celulele stem necesare par să existe deja în organism.

Profesorul Larry Suva, care a lucrat și el la acest studiu, a afirmat că rezultatele pun sub semnul întrebării ipotezele de lungă durată privind limitele procesului de vindecare la mamifere.

El a spus: „Capacitatea nu lipsește – este doar ascunsă”.

Deși se află încă într-un stadiu incipient, oamenii de știință cred că cercetarea ar putea duce, în cele din urmă, la tratamente care reduc formarea cicatricilor și îmbunătățesc semnificativ procesul de vindecare după leziuni grave.

În loc să fie o abilitate biologică pierdută, echipa consideră că regenerarea ar putea fi o putere latentă care rămâne ascunsă în interiorul mamiferelor – inclusiv al oamenilor.

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