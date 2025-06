Revoluția invizibilă: Cum vor transforma medicina în 5 ani computerele cuantice și inteligența artificială

Într-un interviu acordat publicației La Stampa, Julian Kelly, liderul proiectului Quantum AI de la Google, a declarat că în decurs de cinci ani, cel mai probabil, vom vedea primele utilizări practice ale calculatoarelor cuantice. Vom avea capacitatea ca problemele considerate imposibile de rezolvat astăzi să devină abordabile și soluționabile. „Situația noastră actuală seamănă cu fazele incipiente ale aviației,” a comentat Kelly, „am reușit în sfârșit să construim un prototip capabil de zbor.” Aceasta se referă la chipul Willow, care a depășit pentru prima dată pragul critic al corecției erorilor cuantice, o etapă vitală pentru a permite scalabilitatea sistemelor.

To celebrate #WorldQuantumDay we want to share with you our vision of quantum computing’s future impact. From medicine to new energy, we’re working with the international quantum ecosystem to help solve impossible problems. Learn more → https://t.co/X3Te2LazFx pic.twitter.com/PjgMvoYDoP

— Google Quantum AI (@GoogleQuantumAI) April 14, 2025