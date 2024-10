Studiu: Animalele devin mai puţin sociabile pe măsură ce îmbătrânesc, similar oamenilor

Un nou studiu realizat de experţii care studiază animale, de la căprioare sălbatice la insecte, maimuţe şi păsări, au dezvăluit o serie de informaţii despre relaţia dintre vârstă şi conexiunile sociale.

Cercetările până în prezent au arătat că oamenii nu mai simt nevoia de a socializa la fel de mult ca în tinereţe odată cu înaintarea în vârstă. Cu toate acestea, 16 lucrări publicate în Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences au arătat că nu doar oamenii tind să fie în acest fel, ci şi animalele, scrie The Guardian.

Cercetătorii au analizat date pentru mai mult de 150 de specii diferite, constatând că speciile care sunt mai sociabile trăiesc mai mult, au perioade de generaţie mai lungi şi ferestre de reproducere mai lungi. Pe de altă parte, un alt studiu a arătat că vrăbiile domestice mai în vârstă aveau cercuri sociale mai mici şi erau mai puţin conectate.

Cu toate acestea, un alt studiu care are la bază interacţiunile sociale observate la macacii rhesus a arătat şi nişte beneficii: animalele în vârstă ar putea reduce riscul de boli care erau deosebit de grave pentru grupul lor de vârstă, fiind mai puţin conectate în reţelele lor sociale.