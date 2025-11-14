Un nou studiu dezvăluie mecanismele prin care creierul epuizat își pierde concentrarea, se deconectează și alunecă în stări asemănătoare somnului

Un nou studiu arată că, atunci când oamenii sunt sever privați de somn, creierul intră pentru scurt timp într-un comportament asemănător somnului, declanșând schimbări fiziologice puternice care duc la prăbușirea atenției, scrie LiveScience.

Cercetătorii au descoperit că „deconectarea” corespunde unor impulsuri masive de lichid cefalorahidian care intră și ies din creier, asociate cu unde lente și modificări dramatice ale fluxului sanguin.

Activitate cerebrală asemănătoare somnului în stare de veghe

Studiul, publicat în Nature Neuroscience, a monitorizat douăzeci și șase de voluntari folosind EEG, fMRI și eye-tracking, comparând stări de odihnă bună cu privarea de somn, separate de zece zile.

Participanții care au stat treji toată noaptea au reacționat mai lent, au ratat mai multe semnale și au prezentat impulsuri puternice de lichid cefalorahidian asemănătoare celor observate în primele etape ale somnului non-REM.

Impulsurile de lichid și modificările pupilei se sincronizează

Cercetătorii au constatat că mișcarea lichidului se sincronizează strâns cu dilatarea și constricția pupilei, sugerând o legătură profundă între pierderile de atenție, semnalele sistemului autonom și reglarea internă a fluidelor.

Aceste modele sincronizate au apărut constant atunci când participanții își pierdeau concentrarea, indicând faptul că creierul epuizat intră în micro-episoade ale proceselor de somn, rămânând totuși tehnic treaz.

Implicații pentru sănătatea somnului și cercetările viitoare

Oamenii de știință cred că, în aceste momente, creierul poate declanșa temporar mecanismele timpurii ale somnului, deși procesele se opresc brusc înainte ca somnul propriu-zis să se instaleze.

Cercetările viitoare vor analiza dacă și cum aceste schimbări ale fluxului sanguin și ale mișcării fluidelor influențează capacitatea creierului de a elimina deșeurile metabolice și dacă pot contribui la dezvoltarea unor tratamente pentru tulburările de somn.