Vaccin personalizat împotriva cancerului ovarian. Un studiu clinic arată că sistemul imunitar poate recunoaște ținte specifice tumorii

Un studiu clinic de fază I, publicat în revista Nature Medicine la 14 octombrie 2026, a arătat că abordarea poate declanșa răspunsuri imune specifice, însă eficacitatea tratamentului trebuie confirmată prin cercetări suplimentare.

Studiul a fost realizat de specialiști de la Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School și Broad Institute. Cercetarea a evaluat vaccinul experimental NeoVax, conceput pe baza neoantigenelor – structuri moleculare apărute în urma mutațiilor celulelor canceroase, care pot fi recunoscute de sistemul imunitar.

Vaccinul este realizat individual, după analizarea tumorii și selectarea unor ținte moleculare specifice fiecărei paciente. Acesta urmărește să activeze limfocitele T, celule ale sistemului imunitar capabile să recunoască și să atace celulele tumorale. În cadrul studiului, vaccinarea a fost urmată de administrarea nivolumabului, un medicament care blochează receptorul imun PD-1.

Efecte asupra pacientelor

Cercetarea a inclus zece paciente cu cancer ovarian epitelial de grad înalt. Dintre acestea, opt au prezentat un răspuns imun la cel puțin un grup de peptide incluse în vaccin. La șase paciente au fost identificate și semnale biologice asociate tratamentului. Cercetătorii nu au raportat semnale neașteptate de siguranță, iar nicio participantă nu a întrerupt tratamentul din cauza toxicității.

Una dintre principalele provocări identificate este timpul necesar pentru producerea vaccinului personalizat. Deoarece fiecare preparat este conceput pe baza profilului molecular al tumorii, procesul poate limita numărul pacientelor care pot primi tratamentul în intervalul disponibil.

Autorii subliniază că studiul a urmărit în primul rând evaluarea siguranței și a fezabilității. Rezultatele nu demonstrează încă faptul că vaccinul prelungește supraviețuirea sau controlează eficient boala pe termen lung. Aceste aspecte vor trebui analizate în studii clinice mai ample.

Situația în România

În România, mai multe inițiative de cercetare și dezvoltare a infrastructurii genomice pot contribui la pregătirea pentru medicina oncologică personalizată. Printre acestea se numără proiectul ROGEN, coordonat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, inițiative dedicate medicinei personalizate în oncologie și cercetări privind terapiile celulare și imune, inclusiv la UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca și la centrul OncoGen din Timișoara.

Vaccinurile anticancer personalizate reprezintă o direcție promițătoare a medicinei de precizie, însă rezultatele obținute până acum trebuie interpretate cu prudență. Următoarea etapă este stabilirea măsurii în care răspunsurile imune observate se traduc în beneficii clinice reale pentru paciente.