„A distrus-o”. O fostă moderatoare de rețele sociale din Lyon s-a sinucis după ani de expunere la orori

Ines M. s-a sinucis la începutul lunii octombrie, aruncându-se de la etajul al cincilea al unei clădiri din Lyon, în timpul unei întâlniri cu prietenii.

Femeia lucrase timp de trei ani la moderarea postărilor de pe Facebook și Instagram, pentru compania CCC Barcelona Digital Services, subcontractor al companiei Meta în Spania, realtează Le Figaro.

Activitatea zilnică a împins-o într-un colaps emoțional grav, tânăra având o primă tentativă de sinucidere încă din 2023. După o perioadă de concediu medical de peste un an, ea a părăsit compania în 2025 și s-a întors în Franța pentru a locui alături de mama sa, însă nu a reușit să depășească traumele acumulate.

Mărturia cutremurătoare trimisă unui avocat

Într-un email trimis către un avocat, victima a dezvăluit condițiile de muncă și conținutul extrem pe care îl modera.

„Între 600 și 650 de elemente de conținut pe zi, cu 20 de minute pentru masă și 10 minute pentru pauză. Printre cele mai tulburătoare materiale pe care a trebuit să le analizez s-au numărat: conținut care înfățișa abuzul sexual asupra minorilor, omucideri, violențe comise cu arme de foc sau prin tortură, sinucideri filmate, agresiuni sexuale împotriva femeilor, imagini cu trupuri dezmembrate sau persoane care mutilează cadavre, precum și acte de tortură și cruzime față de animale”, nota Ines.

Tânăra a mărturisit că această expunere i-a distrus sănătatea mintală, provocându-i atacuri de panică nocturne, dependență crescută de alcool și tutun, incapacitate de concentrare și o teamă permanentă că „există prădători sexuali și oameni violenți peste tot”.

Precedente și procese împotriva Meta

Tragedia readuce în prim-plan riscurile profesionale extreme asociate moderării de conținut pentru marile rețele de socializare.

La sfârșitul anului 2024, 140 de angajați ai unui alt subcontractor Meta din Kenya au deschis un proces acuzând sindrom de stres post-traumatic.

De asemenea, în 2018, Meta a fost dată în judecată în Statele Unite de moderatori expuși la materiale grafice traumatizante. Compania a fost obligată să plătească despăgubiri în valoare de 52 de milioane de dolari către aproximativ 10.000 de angajați.