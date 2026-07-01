Aeroportul din Viena le dă voie pasagerilor să transporte în cabină până la doi litri de lichid

Aeroportul din Viena va folosi noi scanere de securitate, potrivit AFP.

Noile scanere vor permite transportul de până la doi litri de lichide în bagajul de mână.

Pasagerii vot putea transporta până la doi litri de lichid în cabină

Pasagerii care se îmbarcă pe zborurile de pe aeroportul capitalei austriece vor putea transporta în cabină până la doi litri de lichid. Limita anterioară era de 100 ml de lichid, potrivit sursei citate.

Anunțul a fost făcut miercuri de Aeroportul din Viena. Acesta reprezintă un nod de tranzit important între Europa de Vest și Europa Centrală și de Est.

Această modificare se referă la lichidele plasate în bagajele de mână. Ea este posibilă datorită implementării scanerelor de ultimă generație la punctele de control ale securității. Aceste dispozitive, bazate pe o tehnologie de imagistică mai precisă, pot detecta explozibilii lichizi fără a fi nevoie ca persoanele să își golească complet bagajele.

De asemena, nu mai este nevoie ca oamenii să își scoată sistematic dispozitivele electronice, mai arată sursa.

De ce există limita de 100 ml de lichid în cabină

Regula de 100 ml a devenit unul dintre cele mai iritante simboluri ale transportului aerian modern. Ea a fost introdusă în 2006, după o tentativă de bombardament dejucată de a detona un avion între Londra și Statele Unite. Tentativa era pusă la cale folosind explozibili lichizi artizanali.

De atunci, gelurile, cremele, parfumurile, pasta de dinți și sticlele de apă au trebuit să fie plasate în recipiente mici. Apoi, acestea treebuiau puse împreună într-o pungă de plastic transparentă.

Măsura austriacă face parte dintr-o tendință graduală observată pe mai multe aeroporturi europene importante Londra Heathrow, Milano Linate și Milano Malpensa (Terminalul 1) aplică deja aceste reguli, acolo unde echipamentele de control permit.

Măsura nu se aplică la toate aeroporturile

Cu toate acestea, călătorii ar trebui să rămână vigilenți. Această nouă indulgență nu se aplică peste tot și nici neapărat pe întreaga durată a unei călătorii. Un pasager căruia i se permite să plece din Viena cu o loțiune de protecție solară sau vin în bagajul de mână s-ar putea confrunta cu reguli mai stricte la întoarcerea de pe un alt aeroport sau în timpul unui zbor de legătură, mai arată sursa.

Momentul perfect pentru noile măsuri

Noile măsuri de pe aeroportul din Viena vin la începutul sezonului estival de vârf. Aeroportul a primit 32,6 milioane de pasageri în 2025. Numărul reprezintă un record.

Pentru călători, schimbarea promite verificări mai puțin complicate și mai puține proceduri la punctele de control de securitate. Cu toate acestea, nu elimină restricțiile privind mărfurile periculoase sau inflamabile și nici posibilitatea unor verificări suplimentare în caz de dubiu.