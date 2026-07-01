Prima pagină » Știrile zilei » Aeroportul din Viena le dă voie pasagerilor să transporte în cabină până la doi litri de lichid

Aeroportul din Viena le dă voie pasagerilor să transporte în cabină până la doi litri de lichid

De vineri, călătorii aeroportului din Viena vor avea voie să transporte cu ei în cabină până la doi litri de lichid, datorită noilor scanere de securitate.
Aeroportul din Viena le dă voie pasagerilor să transporte în cabină până la doi litri de lichid
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
01 iul. 2026, 21:34, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Aeroportul din Viena va folosi noi scanere de securitate, potrivit AFP.

Noile scanere vor permite transportul de până la doi litri de lichide în bagajul de mână.

Pasagerii vot putea transporta până la doi litri de lichid în cabină

Pasagerii care se îmbarcă pe zborurile de pe aeroportul capitalei austriece vor putea transporta în cabină până la doi litri de lichid. Limita anterioară era de 100 ml de lichid, potrivit sursei citate.

Anunțul a fost făcut miercuri de Aeroportul din Viena. Acesta reprezintă un nod de tranzit important între Europa de Vest și Europa Centrală și de Est.

Această modificare se referă la lichidele plasate în bagajele de mână. Ea este posibilă datorită implementării scanerelor de ultimă generație la punctele de control ale securității. Aceste dispozitive, bazate pe o tehnologie de imagistică mai precisă, pot detecta explozibilii lichizi fără a fi nevoie ca persoanele să își golească complet bagajele.

De asemena, nu mai este nevoie ca oamenii să își scoată sistematic dispozitivele electronice, mai arată sursa.

De ce există limita de 100 ml de lichid în cabină

Regula de 100 ml a devenit unul dintre cele mai iritante simboluri ale transportului aerian modern. Ea a fost introdusă în 2006, după o tentativă de bombardament dejucată de a detona un avion între Londra și Statele Unite. Tentativa era pusă la cale folosind explozibili lichizi artizanali.

De atunci, gelurile, cremele, parfumurile, pasta de dinți și sticlele de apă au trebuit să fie plasate în recipiente mici. Apoi, acestea treebuiau puse împreună într-o pungă de plastic transparentă.

Măsura austriacă face parte dintr-o tendință graduală observată pe mai multe aeroporturi europene importante  Londra Heathrow, Milano Linate și Milano Malpensa (Terminalul 1) aplică deja aceste reguli, acolo unde echipamentele de control permit.

Măsura nu se aplică la toate aeroporturile

Cu toate acestea, călătorii ar trebui să rămână vigilenți. Această nouă indulgență nu se aplică peste tot și nici neapărat pe întreaga durată a unei călătorii. Un pasager căruia i se permite să plece din Viena cu o loțiune de protecție solară sau vin în bagajul de mână s-ar putea confrunta cu reguli mai stricte la întoarcerea de pe un alt aeroport sau în timpul unui zbor de legătură, mai arată sursa.

Momentul perfect pentru noile măsuri

Noile măsuri de pe aeroportul din Viena vin la începutul sezonului estival de vârf. Aeroportul a primit 32,6 milioane de pasageri în 2025. Numărul reprezintă un record.

Pentru călători, schimbarea promite verificări mai puțin complicate și mai puține proceduri la punctele de control de securitate. Cu toate acestea, nu elimină restricțiile privind mărfurile periculoase sau inflamabile și nici posibilitatea unor verificări suplimentare în caz de dubiu.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da