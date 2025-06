Alertă în Ibiza: Invazia șerpilor îngrozește turiștii și amenință ecosistemul insulei

Dezastrul a pornit la începutul anilor 2000 cu măslinii ornamentali aduși din Spania continentală. Ascunși bine între rădăcinile copacilor, șerpii biacco (Hemorrhois hippocrepis) și-au făcut loc pe insulă declanșând un adevărat coșmar. Fără prădători naturali și cu o sursă de hrană abundentă datorită șopârlei Podarcis pityusensis, șerpii s-au înmulțit rapid. Aceștia au început chiar să se aventureze în mare, provocând șocul localnicilor și turiștilor deopotrivă.

Acești șerpi uriași nu doar supraviețuiesc pe insulă, ci prosperă. Un specimen capturat în 2013 măsura 1,83 metri, aproape dublu față de dimensiunea medie a speciei. Biologii numesc acest fenomen „gigantism insular”, cauzat de abundența hranei și lipsa prădătorilor. Rezultatul este șerpi mai mari, mai multe ouă și o invazie mai greu de controlat.

This video was taken by a cyclist who found this snake flattened by a car in #ibiza recently

The reptile population has grown in size and population on the island #ibiza2025 pic.twitter.com/GuFRt3mraQ

