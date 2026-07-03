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BAC 2026: Participare de 99,4% la ultima probă scrisă. Niciun candidat nu a fost eliminat

Rata de participare la ultima probă scrisă a examenului de bacalaureat 2026 a fost de 99,4%. Nu a fost eliminat niciun candidat.
BAC 2026: Participare de 99,4% la ultima probă scrisă. Niciun candidat nu a fost eliminat
Sursa foto: Justin Stavaru/Mediafax Foto
Ioana Târziu
03 iul. 2026, 15:40, Social
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Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la proba scrisă de limba și literatura maternă a examenului de bacalaureat de vineri s-au prezentat 99,4% din candidați.

La această ultimă probă a examenului, „s-au prezentat 6.487 de candidați din totalul de 6.523 de candidați înscriși (promoție curentă & promoții anterioare)”, a transmis Ministerul Educației și Cercetării.

De asemenea, „s-au înregistrat 36 de candidați absenți”. Însă, nu a fost înregistrată „nicio eliminare”, a mai precizat instituția.

Când se vor afișa primele rezultate

Primele rezultate vor fi afișate conform calendarului. Acestea se vor afișa la data de 7 iulie (până la ora 12:00). Rezultatele vor fi disponibile pe site-ul bacalaureat.edu.ro și în centrele de examen.

Subiectele ar fi fost divulgate înainte de susținerea unei probe

Surse MEDIAFAX susțin că s-ar fi divulgat subiecte înainte de susținerea uneia dintre probele examenului de bacalaureat. Subiectele ar fi trebuit să se afle doar în momentul începerii efective a examenului.

În acest context, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, alături de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează, vineri, cercetări. Acestea vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, în scopul fraudării examenelor de bacalaureat.

De asemenea, sunt efectuate percheziții domiciliare în 47 de locații situate pe raza judeţelor Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Sibiu. Acestea sunt realizate la domiciliile unor persoane fizice.

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