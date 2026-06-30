Prima pagină » Știrile zilei » Bolojan evită să spună dacă mai are încredere în Nicușor Dan. Relația sa cu Grindeanu, una „civilizată”

Bolojan evită să spună dacă mai are încredere în Nicușor Dan. Relația sa cu Grindeanu, una „civilizată”

Ilie Bolojan a evitat să ofere un răspuns concret la întrebarea „Mai aveți încredere în Nicușor Dan”. Relația premierului interimar cu Sorin Grindeanu, o „relație civilizată”.
Bolojan: Scenariul anticipatelor nu există acum. Ce spune de suspendarea președintelui
Bolojan: Scenariul anticipatelor nu există acum. Ce spune de suspendarea președintelui
Cum s-a acutizat criza politică din România? Bolojan vorbește despre cel mai dificil moment
Cum s-a acutizat criza politică din România? Bolojan vorbește despre cel mai dificil moment
Bolojan: Nicușor Dan a respins propunerea ca Siegfried Mureșan să fie premier
Bolojan: Nicușor Dan a respins propunerea ca Siegfried Mureșan să fie premier
Bolojan: Pensiile și salariile vor fi plătite. Ce spune despre situația bugetară
Bolojan: Pensiile și salariile vor fi plătite. Ce spune despre situația bugetară
„Cartoful fierbinte” al legii salarizării ajunge în Parlament. Ilie Bolojan: „Cea mai bună formulă este să adoptăm această lege”
„Cartoful fierbinte” al legii salarizării ajunge în Parlament. Ilie Bolojan: „Cea mai bună formulă este să adoptăm această lege”
Ioana Târziu
30 iun. 2026, 21:57, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Invitat marți seară la TVR 1, premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat dacă mai are încredere în președintele Nicușor Dan.

Bolojan a evitat să ofere un răspuns concret, declarând doar că „avem o colaborare instituțională și trebuie să lucrăm pentru această țară împreună cu ceilalți lideri politici”.

Întrebat de relația sa cu liderul PSD Sorin Grindeanu, premierul interimar a transmis că „am căutat întotdeauna cu toți liderii de partide, indiferent că erau în coaliție sau nu, cu toți liderii parlamentari să am o relație civilizată”.

El a precizat însă că „sunt însă relații de încredere care se construiesc în timp, care nu sunt ușor de construit și care se năruiesc atunci când nu-ți mai respecți înțelegerile și când nu-ți respecți partenerii”.

Dar caut să am relații civilizate cu toți liderii politici”, a adăugat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă îl va susține pe Sorin Grindeanu în poziția de premier, Bolojan a afirmat că „Partidul Național Liberal a dat un vot pe tema asta la ultima ședință, că nu îl va susține pe domnul Grindeanu”.

Recomandarea video

Cum ajungeau oamenii la azilele lui Viorel Pașca din Bihor | DECLARAȚII EXCLUSIVE
G4Media
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Furtună violentă în București după valul de caniculă. Copaci căzuți, străzi inundate, mașini avariate
Gandul
George Radu și-a PRESIMȚIT moartea. Ce le-a spus luptătorul RXF apropiaților, cu puțin timp înainte de tragedie
Cancan
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport
Ce bilanț financiar a prezentat autorităților Viorel Pașca de la Asociația Dumbrava DPG – Dumnezeu Poartă de Grijă în ultimii doi ani. Gruparea condusă de el ar fi devalizat 13 milioane de lei
Libertatea
Harta sănătății din România. Stațiunea balneară potrivită pentru fiecare boală
CSID
Vestea momentului: Roboții umanoizi au început să fie închiriați cu ziua! Cât costă și ce știu să facă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da