Bolojan evită să spună dacă mai are încredere în Nicușor Dan. Relația sa cu Grindeanu, una „civilizată”

Invitat marți seară la TVR 1, premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat dacă mai are încredere în președintele Nicușor Dan.

Bolojan a evitat să ofere un răspuns concret, declarând doar că „avem o colaborare instituțională și trebuie să lucrăm pentru această țară împreună cu ceilalți lideri politici”.

Întrebat de relația sa cu liderul PSD Sorin Grindeanu, premierul interimar a transmis că „am căutat întotdeauna cu toți liderii de partide, indiferent că erau în coaliție sau nu, cu toți liderii parlamentari să am o relație civilizată”.

El a precizat însă că „sunt însă relații de încredere care se construiesc în timp, care nu sunt ușor de construit și care se năruiesc atunci când nu-ți mai respecți înțelegerile și când nu-ți respecți partenerii”.

„Dar caut să am relații civilizate cu toți liderii politici”, a adăugat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă îl va susține pe Sorin Grindeanu în poziția de premier, Bolojan a afirmat că „Partidul Național Liberal a dat un vot pe tema asta la ultima ședință, că nu îl va susține pe domnul Grindeanu”.