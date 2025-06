Bulgaria a primit undă verde pentru adoptarea monedei euro de la 1 ianuarie 2026

„Eurogrupul a convenit joi că Bulgaria îndeplinește toate condițiile necesare pentru a adopta euro”, a precizat Paschal Donohoe, președintele reuniunilor miniștrilor de finanțe din zona euro, într-o conferință de presă susținută joi, la Bruxelles. Vienri, recomandarea urmează să fie aprobată formal de miniștrii de finanțe ai tuturor celor 27 de state membre ale UE și validată apoi de liderii europeni în cadrul summitului din 26 iunie, potrivit Reuters.

Cursul de schimb oficial la care leva bulgară va fi convertită în euro urmează să fie stabilit de miniștrii de finanțe la începutul lunii iulie, oferind Bulgariei o perioadă de șase luni pentru tranziția tehnică.

Bulgaria a îndeplinit la limită criteriile de aderare

Pentru a primi recomandarea pozitivă, Bulgaria a trebuit să îndeplinească o serie de criterii stricte. Țara a trecut testul inflației, care impune ca inflația anuală să nu depășească cu mai mult de 1,5 puncte procentuale media celor mai bune trei performere din UE. În aprilie, aceste trei state au fost Franța cu 0,9%, Cipru cu 1,4% și Danemarca cu 1,5%, ceea ce a plasat Bulgaria, cu o inflație de 2,8%, exact în limita admisă.

În plus, Bulgaria nu se află sub procedura de deficit excesiv, având un deficit de 3% din PIB în 2024 și unul prognozat de 2,8% în 2025, sub pragul european de 3%. Datoria publică a țării se menține la niveluri confortabile: 24,1% din PIB în 2024 și 25,1% estimat în 2025, mult sub limita maximă de 60% impusă de criteriile de la Maastricht.

Vecinii României au îndeplinit fără dificultăți și cerința privind stabilitatea cursului de schimb. Țara are un consiliu monetar care a fixat leva la euro la un curs de 1,95583 încă din 1999, iar încadrarea în marja de ±15% prevăzută de Mecanismul Ratei de Schimb II, sistemul european care stabilizează cursul dintre euro și monedele țărilor candidate la zona euro, nu a fost o problemă.

Niciunul dintre statele rămase în afara zonei euro nu are planuri imediate de aderare

Bulgaria a aderat la Uniunea Europeană în 2007, odată cu România, și a făcut demersuri constante pentru adoptarea monedei euro. Cu toate acestea, după o așteptare de aproape două decenii, entuziasmul popular s-a diminuat. Potrivit unui sondaj Eurobarometru, realizat la cererea instituțiilor UE în luna mai, 50% dintre bulgari sunt sceptici cu privire la moneda unică, mulți temându-se că trecerea la euro va conduce la scumpiri.

Adoptarea euro de către Bulgaria vine la trei ani după ce Croația a devenit cel mai nou membru al zonei euro, la începutul lui 2023. Odată cu intrarea Bulgariei, vor rămâne doar șase state membre ale UE în afara zonei euro: România, Suedia, Polonia, Cehia, Ungaria și Danemarca. Analiștii sursei citate au menționat că niciunul dintre aceste state nu are planuri imediate de aderare, fie din motive politice, fie pentru că nu îndeplinesc încă cerințele economice necesare.