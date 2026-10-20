Când ajung vaccinurile pentru oi și capre în România. Comisia Europeană anunță data. Campania de vaccinare începe mai târziu decât au promis autoritățile române

Vaccinurile împotriva bolilor care afectează oile și caprele din România ar urma să fie expediate pe 24 octombrie, deși autoritățile române anunțaseră că vaccinarea va începe cel târziu la 1 octombrie. Comisia a transmis oficial, printr-un purtător de cuvânt, că a fost nevoie de evaluarea planurilor transmise de România și de clarificări suplimentare înainte de activarea rezervelor europene de vaccinuri.

Calendarul cererii

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a precizat că autoritățile române au solicitat oficial sprijin pentru vaccinare la 21 septembrie 2026, iar două zile mai târziu au transmis planurile de vaccinare.

La 2 octombrie, Comisia Europeană a cerut clarificări suplimentare, la care România a răspuns pe 5 octombrie. Abia pe 8 octombrie au fost activate băncile europene de vaccinuri pentru cele două boli.

Potrivit explicațiilor oferite de Bruxelles, activarea a avut loc imediat ce au fost îndeplinite toate condițiile practice și juridice necesare.

„Timpul necesar a permis evaluarea corespunzătoare a planurilor de vaccinare prezentate de autoritățile competente din România, evaluare în cursul căreia am solicitat clarificări”, a transmis purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

Oficialul european a subliniat că, pe parcursul întregului proces, au existat contacte permanente cu autoritățile române, iar colaborarea a fost constructivă.

România anunțase că vaccinarea începe cel târziu la 1 octombrie

Explicațiile Comisiei Europene vin în contextul în care Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunțase anterior un calendar mult mai optimist.

Într-un comunicat din 23 septembrie, instituția preciza că vaccinarea oilor și caprelor urma să înceapă cel târziu la 1 octombrie 2026, imediat după primirea dozelor din rezerva europeană.

La acel moment, ANSVSA susținea că planul de acțiune fusese agreat în cadrul discuțiilor cu reprezentanții europeni desfășurate între 14 și 17 septembrie, în Irlanda.

Noul calendar comunicat de Bruxelles arată însă că vaccinurile sunt așteptate să fie expediate abia pe 24 octombrie, la 23 de zile după termenul anunțat inițial pentru începerea campaniei.

Diferența ridică întrebări privind realismul calendarului inițial prezentat de autoritățile române, având în vedere că documentația a necesitat clarificări și verificări suplimentare.

Proteste violente ale crescătorilor de oi și capre la București

Problemele din sectorul ovin și caprin au provocat în ultimele luni proteste de amploare ale crescătorilor de animale, nemulțumiți de restricțiile impuse exporturilor, de pierderile economice și de măsurile sanitare veterinare adoptate pentru combaterea bolilor.

Pe 15 septembrie, mii de crescători de oi și capre s-au adunat în Piața Victoriei din București pentru a cere reluarea exporturilor de animale vii și schimbarea modului în care autoritățile gestionează focarele de boli. Manifestația. în care s-au infiltrat și manifestanți fără legătură cu protestul, a degenerat în confruntări cu jandarmii, după ce o parte dintre protestatari au încercat să forțeze cordoanele de ordine. Au fost aruncate obiecte, iar forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene.

Anterior, pe 30 iulie, crescătorii organizaseră un alt protest în Capitală, acuzând pierderi financiare importante din cauza blocării accesului pe piețele externe. Fermierii au reclamat că restricțiile sanitare veterinare le afectează grav veniturile, în condițiile în care exporturile de animale vii reprezintă una dintre principalele surse de câștig pentru numeroase exploatații.

O altă nemulțumire a vizat sacrificarea animalelor din exploatațiile afectate de focare. Crescătorii au contestat măsurile de eliminare a efectivelor și au cerut autorităților să identifice soluții care să limiteze pierderile economice.

Sub presiunea protestelor, Ministerul Agriculturii și ANSVSA au purtat discuții cu reprezentanții crescătorilor, iar vaccinarea a devenit una dintre principalele revendicări ale acestora. Fermierii au solicitat măsuri urgente pentru protejarea efectivelor și pentru redeschiderea piețelor de export, în special a celor din Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Bruxelles-ul avertizează: vaccinurile europene nu sunt suficiente pentru întreaga campanie

Comisia Europeană atrage atenția că rezervele europene de vaccinuri sunt concepute pentru intervenții rapide în situații de urgență, nu pentru finanțarea sau susținerea integrală a campaniilor naționale de vaccinare.

„Este important să reamintim că băncile de vaccinuri ale UE sunt destinate să furnizeze cantitățile necesare pentru inițierea unei campanii de vaccinare de urgență, și nu pentru susținerea campaniei în întregime, inclusiv a eventualelor runde ulterioare de vaccinare”, a transmis purtătorul de cuvânt al Comisiei.

Instituția europeană explică faptul că această abordare permite păstrarea unor rezerve pentru eventuale focare și situații de urgență apărute în alte state.

România va trebui să asigure resursele necesare continuării vaccinării, inclusiv prin achiziții suplimentare, dacă acestea vor fi necesare. ANSVSA anunțase deja în septembrie că va urgenta procedurile administrative pentru cumpărarea dozelor care nu vor putea fi asigurate din rezerva europeană.

De ce sunt vaccinate oile și caprele și ce se întâmplă cu exporturile

România se confruntă cu probleme sanitare veterinare provocate de variola ovină și caprină și de pesta micilor rumegătoare, două boli virale contagioase care pot produce pierderi importante în ferme.

Situația a determinat introducerea unor restricții privind circulația și comercializarea animalelor, cu efecte asupra crescătorilor și exportatorilor români.

În luna mai, Comisia Europeană a adoptat Decizia 2026/1108, prin care a stabilit măsuri de urgență pentru limitarea răspândirii variolei ovine și caprine în România. Acestea includ instituirea unor zone de protecție, supraveghere și restricție, precum și limitări ale circulației animalelor.

Planul anunțat de ANSVSA prevede două abordări diferite.

În județele Constanța și Tulcea, considerate zone cu risc epidemiologic ridicat, este prevăzută vaccinarea împotriva ambelor boli. În restul țării, autoritățile intenționează să administreze vaccinul împotriva variolei ovine și caprine.

Obiectivul este reducerea riscului de răspândire a bolilor și crearea condițiilor pentru reluarea exporturilor, o activitate importantă pentru sectorul zootehnic românesc.

ANSVSA a anunțat în septembrie că au fost negociate certificate sanitare veterinare pentru exporturile către mai multe piețe din afara Uniunii Europene, inclusiv Arabia Saudită, Iordania, Maroc și Libia.

Totuși, vaccinarea nu înseamnă ridicarea automată a tuturor restricțiilor comerciale. Reluarea exporturilor depinde de evoluția epidemiologică, de respectarea condițiilor sanitare veterinare și de acceptarea animalelor vaccinate de către țările importatoare.