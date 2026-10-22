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Cât costă plecarea lui Emmanuel Macron: 2.3 milioane de euro alocate la bugetul Franței pe 2027

Mandatul prezidențial al lui Emmanuel Macron se va încheia în luna mai a anului viitor, iar autoritățile au început să pregătească plecarea șefului statului. Proiectul de buget al Franței pentru anul viitor, aflat în dezbatere în parlament, prevede o alocare de 2.3 milioane de euro dedicată tranziției președintelui.
Cât costă plecarea lui Emmanuel Macron: 2.3 milioane de euro alocate la bugetul Franței pe 2027
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
22 oct. 2026, 14:56, Știri externe
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Emmanuel Macron urmează să părăsească Palatul Élysée în aproximativ șapte luni. Deși nu a anunțat unde își va desfășura activitatea după încheierea mandatului, proiectul de buget aflat în dezbaterea Parlamentului francez prevede fonduri de 2.3 milioane de euro pentru viitoarele sale birouri, notează Politico

Administrația prezidențială a precizat că măsura este una preventivă, bazată pe experiența foștilor președinți ai Franței.

Beneficiile foștilor președinți francezi

Sistemul constituțional și legal din Franța le acordă foștilor șefi de stat o serie de beneficii viagere, printre care se numără pensia specială, spații de lucru, șofer și protecție asigurată de poliție.

Totodată, în primii cinci ani după părăsirea funcției, foștii lideri pot angaja până la șapte colaboratori, schemă de personal care se reduce ulterior la trei consilieri  

În prezent, Nicolas Sarkozy și François Hollande sunt singurii foști președinți în viață care beneficiază de aceste măsuri, deși Hollande s-a întors între timp în viața politică activă ca parlamentar.

Luna trecută, Hollande a menționat că încasează o pensie lunară de 5.000 de euro pentru mandatul de la Élysée, cumulată cu pensiile aferente altor funcții anterioare și cu indemnizația sa actuală.  

Macron refuză pensia specială

Emmanuel Macron, cel mai tânăr președinte din istoria modernă a Franței, va avea 49 de ani la momentul plecării de la putere și a promis public că nu va încasa pensia prezidențială la care are dreptul.  

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