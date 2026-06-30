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Ce le transmite Nicușor Dan românilor care l-au votat și se simt trădați: „Consider că eu am dreptate”

Președintele Nicușor Dan le-a transmis românilor care l-au votat și și-au pus speranța și încrederea în el că „sunt un om rațional. Consider că am dreptate și duc România în direcția bună”.
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Ioana Târziu
30 iun. 2026, 15:32, Politic
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Marți, în cadrul unei conferințe de presă, președintele României Nicușor Dan a fost întrebat ce le transmite românilor care l-au votat și se simt dezamăgiți.

„Le transmit că sunt un om rațional. Consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună”, a fost răspunsul președintelui.

„Atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui, înseamnă că are un motiv întemeiat”, a transmis Dan.

„Pentru că altfel, instinctul tău de politician îți spune să mergi în acord cu ce îți spun susținătorii tăi”, potrivit președintelui.

„Și asta înseamnă că eu, fiind un politician rațional, în opinia mea și cu responsabilitatea și cu jurământul pe care l-am depus la investire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună”, a adăugat Nicușor Dan.

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