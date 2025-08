Cel mai „bătrân bebeluș” din lume, născut dintr-un embrion congelat în 1994

Thaddeus Daniel Pierce s-a născut pe 26 iulie în Ohio, fiind copilul lui Lindsey și Tim Pierce, folosind un embrion „adoptat” de la Linda Archerd, în vârstă de 62 de ani, de acum mai bine de 30 de ani.

La începutul anilor 1990, Archerd și soțul ei de atunci au decis să încerce fertilizarea in vitro (FIV) după ce au încercat fără succes să conceapă un copil. În 1994, au rezultat patru embrioni: unul a fost transferat lui Archerd și a dus la nașterea unei fiice, care are acum 30 de ani și este mama unui copil de 10 ani. Ceilalți embrioni au fost crioconservați și depozitați, potrivit The Guardian.

„Nu ne-am gândit că vom bate vreun record”, a declarat Lindsey pentru MIT Technology Review, care a relatat prima dată această poveste. „Voiam doar să avem un copil”.

FIV este un tip de tratament de fertilitate în care ovulele sunt prelevate din ovarele unei femei și fertilizate cu spermă într-un laborator. Embrionii rezultați sunt apoi transferați înapoi în uter. Embrionii pot fi, de asemenea, congelați și depozitați pentru utilizare ulterioară.

”Adopția” embrionilor

Archerd a obținut custodia embrionilor după divorțul de soțul ei. Apoi a aflat despre „adopția” embrionilor, un tip de donare de embrioni în care atât donatorii, cât și beneficiarii au un cuvânt de spus în ceea ce privește cine primește embrionii.

Archerd a preferat ca embrionul ei să fie „adoptat” de un cuplu căsătorit, alb și creștin, ceea ce a dus la adoptarea embrionului de către familia Pierce.

„Am avut o naștere dificilă, dar acum suntem amândoi bine”, a spus Lindsey. „El este atât de calm. Suntem uimiți că avem acest copil prețios”.

Archerd a spus: „Primul lucru pe care l-am remarcat când Lindsey mi-a trimis pozele lui este cât de mult seamănă cu fiica mea când era bebeluș. Am scos albumul meu de bebeluș și le-am comparat una lângă alta, și nu există nicio îndoială că sunt frați”.

Clinica de fertilitate care a transferat embrionul este condusă de John Gordon, un endocrinolog specializat în reproducere și presbiterian reformat, care lucrează pentru a reduce numărul de embrioni stocați.

Vorbind despre transferul de embrioni, Gordon a spus: „Avem anumite principii călăuzitoare, care provin din credința noastră. Fiecare embrion merită o șansă la viață, iar singurul embrion care nu poate duce la nașterea unui copil sănătos este embrionul căruia nu i se oferă șansa de a fi transferat într-o pacientă”.

Proporția nașterilor prin FIV a crescut

În Marea Britanie, proporția nașterilor prin FIV a crescut de la 1.3% în 2000 la 3.1% în 2023, echivalentul a una din 32 de nașteri în Marea Britanie, aproximativ un copil în fiecare clasă.

Pentru femeile cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani, 11% din nașterile din Marea Britanie au fost rezultatul FIV, în creștere de la 4% în 2000, reprezentând 0.5% din totalul nașterilor, potrivit Autorității pentru Fertilizare Umană și Embrioni (HFEA). În SUA, aproximativ 2% din nașteri sunt rezultatul FIV.