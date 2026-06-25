Confederația Europeană a Sindicatelor (CES) solicită Comisiei Europene o „pauză de hidratare” pentru milioane de lucrători din Europa, adică o pauză obligatorie de împrospătare, anunță presa germană.

Modelul preluat a fost cel reprezentat de pauzele de hidratare de trei minute la Campionatul Mondial de Fotbal, pe care FIFA le explică prin nevoia de a proteja jucătorii de căldura verii.

Secretarul general al Sindicatului European, Esther Lynch, a numit acest lucru „un exemplu bun de adaptare a muncii” și a spus că astfel de măsuri sunt necesare nu doar pentru fotbaliști, ci și pentru constructori, culegători de fructe, șoferi de autobuz și alți lucrători.

Sindicatul European reprezintă 45 de milioane de lucrători din 94 de sindicate din 42 de țări. Potrivit organizației, riscul de a muri la locul de muncă din cauza căldurii crește la 7% la temperaturi de peste 30 de grade și la 15% la temperaturi de peste 38 de grade.

Cererea sindicatului către Comisia Europeană este clară: dreptul la pauze de încălzire fără o reducere a salariului.

Iar Lynch pune presiune: „Pauzele de răcire de la Cupa Mondială au atras atenția asupra pericolului pe care căldura extremă îl reprezintă pentru lucrători.”

Potrivit CES, riscul de a muri la locul de muncă din cauza căldurii crește cu până la 7% atunci când temperaturile depășesc 30 de grade Celsius – și cu până la 15% atunci când temperaturile depășesc 38 de grade Celsius.

În Europa, sunt deja temperaturi de peste 40 de grade.

Confederația Europeană a Sindicatelor (CES) – cunoscută la nivel internațional ca ETUC (European Trade Union Confederation ) – este principala organizație sindicală care reprezintă lucrătorii la nivel european. Confederația Europeană a Sindicatelor este cea mai mare organizație umbrelă pentru sindicate din Uniunea Europeană și de pe întregul continent european.

Înființată în 1973, organizația are rolul de a promova interesele angajaților în raport cu instituțiile Uniunii Europene și de a negocia acorduri cu patronatele europene.

Confederația Europeană a Sindicatelor (CES) reprezintă peste 45 de milioane de lucrători. CES eunește 94 de confederații sindicale naționale din 42 de țări europene și 10 federații sindicale europene sectoriale. Structura este recunoscută de Uniunea Europeană ca partener social european, participând activ la dialogul social și la procesele de guvernare economică.