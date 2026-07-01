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Cine este al doilea jucător eliminat de la Campionatul Mondial de fotbal, pentru că a dus mâna la gură

Al doilea jucător a fost eliminat de la Campionatul Mondial de fotbal 2026, deoarece a dus mâna la gură în timp ce se confrunta cu un adversar. Actul reprezintă o încălcare a noii legi FIFA, concepută pentru interacțiuni „confruntative”.
Cine este al doilea jucător eliminat de la Campionatul Mondial de fotbal, pentru că a dus mâna la gură
Ioana Târziu
01 iul. 2026, 18:03, Sport
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Un alt jucător a fost eliminat de la Campionatul Mondial de fotbal, deoarece și-a dus mâna la gură în timp ce se confrunta cu un adversar, potrivit BBC.

Ce prevede noua lege FIFA

Pentru Campionatul Mondial din acest an, FIFA a elaborat o nouă lege ce interzice jucătorilor să își ducă mâna la gură în timpul conversațiilor. Decizia de a implementa această nouă regulă a fost luată în timpul unei reuniuni speciale a Consiliului Asociației Internaționale de Fotbal (Ifab), organism legislativ. Reuniunea a avut loc la Vancouver, în aprilie, potrivit aceleiași surse.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, și-a exprimat acordul privind introducerea unei astfel de pedepse. El a spus că arbitrii ar trebui să pornească de la „prezumția” că jucătorii au spus „ceva ce nu ar fi trebuit”. De asemenea, a declarat că noua lege a fost concepută pentru interacțiuni „confruntative”.

Cel de-al doilea jucător eliminat

Cel de al doilea jucător care a fost penalizat, conform noii legi, este fundașul lui Arsenal, Piero Hincapie din Ecuador.

El a fost eliminat pentru că și-a acoperit gura în timp ce se confrunta cu un adversar. Incidentul a avut loc în timpul înfrângerii echipei sale în fața Mexicului, marți seară.

Fotbalistul,  în vârstă de 24 de ani, și-a ascuns gura în timp ce i-a vorbit jucătorului mexican Santiago Gimenez. Actul a avut loc în prelungiri, la sfârșitul reprizei secunde. Atunci, echipa sa a pierdut cu 2-0 și a fost eliminată din turneu, mai arată sursa citată.

Arbitrul sloven Slavko Vincic nu a văzut incidentul. Însă, i-a arătat lui Hincapie un cartonaș roșu după ce arbitrul asistent video (VAR) i-a recomandat să urmărească incidentul pe monitorul de pe marginea terenului.

Cine a fost primul jucător eliminat pentru un act similar

Fotbalistul paraguayan Miguel Almiron a fost primul jucător care a încălcat noua regulă a FIFA pentru acest turneu. El a fost eliminat împotriva Turciei în faza grupelor, dar echipa sa a câștigat cu 1-0, mai specifică sursa.

Săptămâna trecută, mijlocașul englez Jude Bellingham nu a fost eliminat, în ciuda faptului că a încălcat aceeași lege. Mijlocașul și-a acoperit gura în timp ce vorbea cu Jordan Ayew din Ghana.

Problema jucătorilor care își acoperă gura a intrat în atenția publicului în februarie. Atunci, extrema lui Benfica, Gianluca Prestianni, și-a ridicat tricoul în timp ce vorbea cu Vinicius Jr. de la Real Madrid. Incidentul a avut loc în timpul unui meci din Liga Campionilor.

Orice decizie de eliminare a unui jucător rămâne la discreția arbitrului, care va lua în considerare toate circumstanțele înainte de a acorda un cartonaș roșu, mai arată sursa citată.

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