Cine sunt miniștrii din Guvernul Luca Niculescu. Lista completă a noului Executiv: 11 miniștri PSD și șase independenți

Guvernul Luca Niculescu a fost învestit de Parlament marți, 20 octombrie 2026, punând capăt perioadei de interimat începute după demiterea Cabinetului Ilie Bolojan, în luna mai.
Noul Executiv este condus de un premier independent, însă PSD deține majoritatea portofoliilor. PNL și UDMR au susținut învestirea în Parlament, fără să intre în Guvern.
Cabinetul are 19 membri, inclusiv prim-ministrul și cei doi miniștri delegați.
Prim-ministru:
Luca-Alexandru Niculescu – independent
Miniștrii PSD:
Miniștrii delegați:
Noua formulă guvernamentală oferă PSD conducerea a 11 ministere, printre care Internele, Justiția, Apărarea, Transporturile, Sănătatea și Munca.
Ministerul Finanțelor rămâne sub conducerea lui Alexandru Nazare, fost ministru în guverne susținute de PNL, care intră în actualul Cabinet ca independent.
La Afaceri Externe a fost numit diplomatul Sebastian Neculăescu, iar Ministerul Energiei este condus de Dumitru Chisăliță, specialist în domeniul energetic.
Educația și Cultura au fost, de asemenea, atribuite unor miniștri independenți.
Cabinetul introduce și două funcții de ministru delegat, pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, respectiv pentru Învățământ Preuniversitar, domenii prezentate de Luca Niculescu drept priorități ale mandatului său.
Deși PSD deține majoritatea ministerelor, Guvernul a avut nevoie de sprijinul altor formațiuni politice pentru a obține votul de învestitură.
PNL și UDMR au decis să susțină Cabinetul în Parlament, dar să rămână în afara Executivului, urmând să negocieze susținerea proiectelor legislative.
Această formulă face ca noul premier să depindă de negocieri parlamentare pentru adoptarea bugetului, a reformelor și a altor proiecte importante.
PSD a anunțat că va evalua activitatea Guvernului după primele șase luni de mandat.
Printre primele provocări ale Executivului se numără rectificarea bugetară, elaborarea bugetului pentru 2027, reducerea deficitului și respectarea angajamentelor asumate prin PNRR.
După votul de învestitură, premierul și membrii noului Guvern urmează să depună jurământul în fața președintelui Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.