Cine sunt miniștrii din Guvernul Luca Niculescu. Lista completă a noului Executiv: 11 miniștri PSD și șase independenți

Guvernul Luca Niculescu a fost învestit de Parlament marți, 20 octombrie 2026, punând capăt perioadei de interimat începute după demiterea Cabinetului Ilie Bolojan, în luna mai.

Noul Executiv este condus de un premier independent, însă PSD deține majoritatea portofoliilor. PNL și UDMR au susținut învestirea în Parlament, fără să intre în Guvern.

Cabinetul are 19 membri, inclusiv prim-ministrul și cei doi miniștri delegați.

Lista completă a miniștrilor din Guvernul Luca Niculescu

Prim-ministru:

Luca-Alexandru Niculescu – independent

Miniștrii PSD:

Marian Neacșu – viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne

Ștefan-Ovidiu Popa – ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Radu Marinescu – ministrul Justiției

Ștefan-Radu Oprea – ministrul Apărării Naționale

Daniel-Cătălin Zamfir – ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

Florin-Ionuț Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Natalia-Elena Intotero – ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor

Marcel-Alexandru Stoica – ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Alexandru-Mihai Ghigiu – ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

Petre-Florin Manole – ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

Alexandru-Florin Rogobete – ministrul Sănătății

Miniștrii independenți:

Alexandru Nazare – ministrul Finanțelor

Sebastian-Dănuț Neculăescu – ministrul Afacerilor Externe

Dumitru Chisăliță – ministrul Energiei

Valentin-Sorin Costreie – ministrul Educației și Cercetării

Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan – ministrul Culturii

Miniștrii delegați:

Costinel-Bogdan Dumitru – ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, independent

Sorin-Gabriel Ionescu – ministru delegat pentru Învățământ Preuniversitar, PSD

PSD controlează majoritatea ministerelor. Finanțele, Externele și Energia sunt conduse de independenți

Noua formulă guvernamentală oferă PSD conducerea a 11 ministere, printre care Internele, Justiția, Apărarea, Transporturile, Sănătatea și Munca.

Ministerul Finanțelor rămâne sub conducerea lui Alexandru Nazare, fost ministru în guverne susținute de PNL, care intră în actualul Cabinet ca independent.

La Afaceri Externe a fost numit diplomatul Sebastian Neculăescu, iar Ministerul Energiei este condus de Dumitru Chisăliță, specialist în domeniul energetic.

Educația și Cultura au fost, de asemenea, atribuite unor miniștri independenți.

Cabinetul introduce și două funcții de ministru delegat, pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, respectiv pentru Învățământ Preuniversitar, domenii prezentate de Luca Niculescu drept priorități ale mandatului său.

Guvernul Niculescu, susținut de PNL și UDMR fără participarea acestora la guvernare

Deși PSD deține majoritatea ministerelor, Guvernul a avut nevoie de sprijinul altor formațiuni politice pentru a obține votul de învestitură.

PNL și UDMR au decis să susțină Cabinetul în Parlament, dar să rămână în afara Executivului, urmând să negocieze susținerea proiectelor legislative.

Această formulă face ca noul premier să depindă de negocieri parlamentare pentru adoptarea bugetului, a reformelor și a altor proiecte importante.

PSD a anunțat că va evalua activitatea Guvernului după primele șase luni de mandat.

Printre primele provocări ale Executivului se numără rectificarea bugetară, elaborarea bugetului pentru 2027, reducerea deficitului și respectarea angajamentelor asumate prin PNRR.

După votul de învestitură, premierul și membrii noului Guvern urmează să depună jurământul în fața președintelui Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.