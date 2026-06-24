Circulație blocată pe un drum din Alba în urma viiturilor. ANM a emis Cod portocaliu de furtuni

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 67C, la kilometrul 131, localitatea Căpâlna, județul Alba, circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, ca urmare a aluviunilor aduse de precipitațiile recente”, transmit autoritățile rutiere.

Centrul nu a oferit un termen pentru reluarea circulației, iar șoferii sunt sfătuiți să evite zona și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.

Anunțul autorităților vine după ce mai multe localități din județul Alba s-au aflat sub incidența unui Cod portocaliu de vreme severă. Localitățile Cugir, Sebeș, Săsciori, Șugag, Pianu, Săliștea, Gârbova, Câlnic au fost vizate de averse torențiale care pot cumula între 25 și 40 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu viteze de 70-90 km/h și grindină de dimensiuni medii.