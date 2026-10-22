CNAIR îl contrazice pe Radu Miruță privind deblocarea drumului expres Târgu Jiu-Craiova: Contractul nu a fost semnat

Pe site-ul USR, Radu Miruță a anunțat că a fost semnat contractul de proietare și execuție pentru primul lot al drumului expres Târgu Jiu – Craiova.

„Am promis că lupt pentru Gorj și-am făcut-o și o s-o fac. Alții doar au vorbit, de 14 ani, fără să facă ceva, trăind cu aceeași minciună din 4 în 4 ani, la fiecare campanie electorală, chiar dacă au fost la guvernare și puteau să facă ce am făcut eu acum. Ca gorjean, a fost o onoare pentru mine să îmi pun semnătura pe deblocarea și finanțarea începutului acestui drum pe care l-am găsit blocat în sertarele ministerului”, a declarat Miruță.

De asemenea, fostul ministru a semnat și finanțarea pentru acest prim lot – proiectare și execuție – și exproprierea pentru toate loturile.

„E doar o chestiune de decizie a noului ministru când va vrea să semneze contractul după clarificările CNSC. Însă licitația nu era gata, acum e, finanțare nu exista, acum are la nivel de minister. Daca vrei, se poate. Se poate să fii serios, să lupți și să fii preocupat. Se poate să arăți despre ce PSD doar a mințit în prea multe campanii electorale că se va face, s-a deblocat și finanțat în doar 3 luni. Gorjul poate fi departe, dar nu cu cei care l-au ținut prea mult timp blocat”, precizează fostul ministru.

Radu Miruță, contrazis de CNAIR

Cu toate acestea, la solicitarea Gândul, CNAIR a infirmat afirmațiile lui Miruță.

„În ceea ce privește stadiul procedurii de atribuire a contractului pentru proiectarea și execuția Lotului 6 al Drumului Expres Filiași–Târgu Jiu precizăm următoarele:

În urma finalizării evaluării ofertelor, la data de 28.07.2026, C.N.A.I.R. – S.A. a comunicat rezultatul procedurii, desemnând câștigătoare Asocierea Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. – MIS Grup S.R.L.

Ulterior comunicării rezultatului, în data de 10.08.2026, doi ofertanți au formulat contestații, înregistrate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor în dosarele nr. 3257/C4/2026 și nr. 3269/C4/2026.

La acest moment, cele două contestații se află în curs de soluționare, C.N.A.I.R. – S.A. transmițând punctele de vedere și documentele aferente, îndeplinindu-și toate obligațiile legale care îi revin în vederea soluționării cu celeritate a acestora.

În aceste condiții, contractul de proiectare și execuție nu a fost semnat, C.N.A.I.R. – S.A. urmând să acționeze în conformitate cu soluțiile pronunțate de CNSC și cu dispozițiile legale aplicabile”, transmite CNAIR, în exclusivitate pentru Gândul.

Stadiul actual al proiectului

Potrivit CNAIR, la acest moment, semnarea efectivă a contractului de proiectare și execuție pentru Lotul 6 este strict condiționată de emiterea aprobărilor din partea Ministerului Finanțelor. Aprobarea dată de Ministerul Transporturilor – respectiv de ministrul Radu Miruță, „este insuficientă conform Legii Finanțelor Publice nr. 500/2002”.

„În prezent, documentația se află pe fluxul de analiză și avizare la Ministerul Finanțelor.