Cod galben de temperaturi ridicate și disconfort termic în mai multe zone din țară. Până când este valabil

ANM a emis, luni, un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat pentru mai multe zone din România.

Luni, „în Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei, sudvestul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade”, a transmis ANM. Codul galben va fi valabil în intervalul orar 12 – 21.

Vreme caldă în majoritatea regiunilor

În majoritatea regiunilor, „vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nordvestul și sudul țării”, potrivit ANM. Această informare este valabilă în intervalul 22 iunie, ora 10:30 – 24 iunie, ora 21.

Luni, în intervalul orar 12 – 21, a fost emis un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Acesta vizează „la început în zona de munte, apoi în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp”, a mai transmis ANM.

Un alt cod galben emis pentru ziua de marți

Mâine, 23 iunie, în intervalul orar 12 – 21, va intra în vigoare un alt cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Acesta vizează „zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp”, conform ANM.

Administrația Națională de Meteorologie a mai transmis că „manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării”.